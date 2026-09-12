Raúl Jiménez y Brian Rodríguez empujaron a Santiago Bueno al América 

El defensa uruguayo Santiago Bueno terminó por caer en la tentación de jugar con el América no sólo por la jerarquía del club, también por el consejo de dos referentes del americanismo: Raúl Jiménez y Brian Rodríguez.

“Muy contento de llegar aquí, he hablado mucho con Brian (Rodríguez), con Raúl (Jiménez) sobre el club y me han contado lo grande que es este club, que es el más grande de México, que disfrutara y que esté a la altura de lo que es el club”, soltó el defensor charrúa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Bueno acordó con las Águilas del América jugar a préstamo por un año, con opción a compra. La integración del nuevo dorsal 14 cubre las necesidades ofensivas del equipo tras la venta del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de LaLiga.

Además, la competencia interna en la central crecerá con el también recién llegado Santiago Ramos Mingo, defensa argentino que portará el '15', y la dupla mexicana Israel Reyes y Ramón Juárez.

“Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas, que venga un equipo tan grande como América no pasa todos los días”, añadió Bueno, aunque cansado por el viaje desde Londres, se notó entusiasmado por concretar las pruebas médicas de rigor este sábado por la mañana.

Vuelo de Santi Bueno fue desviado

Santi Bueno terminó con cansancio extra en su travesía hasta México, por cinco horas de demora.

Bueno tenía en su itinerario de vuelo el arribo a la capital alrededor de las 20:00 horas de este jueves 11 de septiembre; sin embargo, la tormenta y la intensa lluvia afectaron las operaciones del AICM, por lo que su vuelo se vio obligado a desviar la ruta hacia Cancún, Quintana Roo.

El defensa central de 27 años, nacido en Montevideo, apareció después de la medianoche en la Terminal 1 del aeropuerto.

De este modo, los sudamericanos Bueno y Ramos Mingo se unen a la lista de nuevos rostros del americanismo para el torneo Apertura 2026, con los colombianos Óscar Perea (volante) y Miguel Borja (delantero), Edwin Cerrillo (contención) y el español Carlos Álvarez (medicoampista).