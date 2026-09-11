Raúl Jiménez da especial bienvenida a Santiago Bueno al América

Raúl Alonso Jiménez le dio la bienvenida a Santiago Bueno al América, después de que el club confirmó al defensor uruguayo como uno de sus nuevos refuerzos. El mensaje del delantero mexicano fue difundido mediante un video publicado en las redes sociales de las Águilas.

Bueno llega procedente del Wolverhampton Wanderers, equipo de la EFL Championship de Inglaterra en el que también milita Jiménez. Aunque ambos no compartieron cancha durante el regreso del mexicano a los Wolves, no desaprovechó la oportunidad para desearle éxito en las Águilas.

Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme que te va a arropar muy bien desde el principio, y espero que lo hagas muy bien. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos por todo a ganar. Un abrazo hermano”, expresó Jiménez.

La llegada del uruguayo se produce para ocupar el lugar que dejó Sebastián Cáceres, quien salió del conjunto azulcrema con rumbo al Celta de Vigo de LaLiga española. Con 27 años, Bueno se incorporará a la defensa del equipo capitalino.

¿Quién es Santiago Bueno?

El nuevo jugador del América comenzó su formación en las fuerzas básicas del Peñarol de Uruguay. Posteriormente salió del país para continuar su desarrollo en las categorías inferiores del Futbol Club Barcelona, donde permaneció durante un año.

Después de su paso por el conjunto catalán, el defensor se incorporó al Girona, también dentro del futbol español. Ahí tuvo la etapa con mayor cantidad de partidos de su trayectoria, con 120 apariciones, cuatro goles y cinco asistencias.

Su siguiente destino fue Inglaterra, donde se integró al Wolverhampton Wanderers. Durante tres años con los Wolves disputó 85 partidos entre todas las competencias y, pese a desempeñarse como defensa central, registró cuatro goles y tres asistencias.

Bueno también tiene experiencia con Uruguay

El futbolista ha tenido participación con la Selección Nacional de Uruguay, principalmente en categorías con límite de edad. También llegó al combinado mayor, con el que realizó su debut el 23 de marzo de 2023.

Ahora comenzará una nueva etapa con el América después de su paso por Inglaterra. Bueno no disputó minutos en ninguno de los partidos del Wolverhampton al inicio de la campaña 2026-2027 en la segunda categoría del futbol inglés.

El uruguayo se incorporará así al conjunto azulcrema para ocupar el espacio que quedó disponible en la defensa tras la salida de Cáceres y convertirse en una de las incorporaciones del equipo para la temproada.