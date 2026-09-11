"Contento por venir al más grande": Santiago Ramos Mingo llegó a CDMX para firmar con el América

El defensa argentino Santiago Ramos Mingo llegó a la Ciudad de México, para concretar su fichaje con las Águilas del América.

El central de 24 años aterrizó procedente de Brasil, donde jugó para el Esporte Clube Bahia (77 juegos), club que lo cotizó en aproximadamente 10 millones dólares.

Su contratación responde a la necesidad del club por un central, luego de la venta del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España (6mdd).

Sin embargo, el proyecto del técnico Guillermo Almada apostó por otro sudamericano en la central. A Ramos Mingo se le une el uruguayo Santiago Bueno, quien fue confirmado por las Águilas durante este viernes y al que esperan llegue por la noche a la capital.

"Al más grande de México"

Tras lucir ante las cámaras sus nuevos colores, el argentino presumió de inmediato su felicidad.

“Muy contento y muy ansioso por comenzar esta nueva etapa en mi vida y contento por venir al más grande de México”, fue la primera reacción del futbolista nacido en Córdoba, Argentina.

Sobre la decisión de fichar como americanista, luego de su andar con equipos como Boca Juniors (Argentina), Barcelona B (España), OH Leuven U23 (Bélgica) y Defensa y Justicia (Argentina).

"Todos en el mundo conocen al América, saben la magnitud de este club y lo que más me trajo hasta aquí fue el proyecto que tiene este club y el interés y estoy agradecido con eso. Para mí fue fácil (acordar con América), cuando te llama un club de esta magnitud no hay nada que pensar, solamente agradecerles a todos por venir y contento de estar acá”.

Por último, Ramos Mingo compartió sus expectativas por trabajar bajo las órdenes de Almada: "Sé que juega con una presión alta, que le gusta salir jugando y primero quiero conocer a mis compañeros y conocerlo a él y después a ver cómo va todo”.