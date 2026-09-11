Sami Zayn destrona a CM Punk y se convierte en campeón de WWE en México

El primer día de la gira de WWE por México tuvo como protagonista a SmackDown, que se presentó ante una Arena Ciudad de México que respondió con una gran entrada para disfrutar de una función cargada de acción.

El espectáculo contó con cinco combates televisados y dos luchas adicionales, con cuatro encuentros en los que estuvieron en juego campeonatos. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el combate estelar: CM Punk defendiendo el Campeonato Indiscutible de WWE ante Sami Zayn.

Y la afición mexicana dejó clara su postura desde el primer momento.

CM Punk convirtió a México en Chicago

La aparición de CM Punk provocó una de las mayores ovaciones de la noche. Cuando comenzó a sonar “Cult of Personality”, su tradicional tema de entrada, la Arena Ciudad de México se rindió ante el luchador de Chicago y cantó a todo pulmón.

La historia fue muy diferente para Sami Zayn, quien recibió una fuerte dosis de abucheos desde su entrada y prácticamente durante todo su camino hacia el cuadrilátero.

Ya sobre el ring, Punk y Zayn ofrecieron un combate intenso y frenético. El campeón incluso provocó un momento de preocupación cuando presentó molestias en una de sus rodillas y tuvo que ser revisado por los médicos.

Pese al dolor, CM Punk decidió continuar con el combate, aunque Sami Zayn no desaprovechó la oportunidad y concentró buena parte de sus ataques en esa zona.

Intervenciones cambian el rumbo del combate

Cuando parecía que el combate podía definirse sobre el ring, las intervenciones terminaron siendo determinantes.

Primero aparecieron Johnny Gargano y Candice LeRae, quienes ayudaron a Sami Zayn. La situación llegó al punto de que la distracción provocada por ambos evitó que el réferi pudiera reaccionar cuando el retador prácticamente se rendía. Pero el caos apenas comenzaba.

Kevin Owens apareció posteriormente y tomó el campeonato de CM Punk para intentar golpear a Zayn. Sin embargo, Sami logró esquivar el ataque y el cinturón terminó impactando al propio campeón. Zayn aprovechó el momento perfecto.

El retador conectó una Helluva Kick sobre CM Punk y consiguió la cuenta de tres para convertirse en el nuevo Campeón Indiscutible de WWE.

Sami Zayn se corona, pero México quería a Punk

La celebración de Sami Zayn estuvo lejos de ser la que seguramente imaginaba. La afición mexicana dejó claro que quería ver a CM Punk conservar el campeonato y respondió con una fuerte rechifla tras el cambio titular.

Así, el regreso de WWE SmackDown a México después de casi 15 años terminó con una de las mayores sorpresas de la noche: Sami Zayn destronó a CM Punk frente a una afición que se había volcado completamente con el luchador de Chicago.