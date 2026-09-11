¡Francotiradores! Pachuca golea en CDMX y renace en el Apertura 2026 de Liga MX

Con dos portentos, Pachuca goleó 3-0 al Atlante durante la Jornada 8 en el Apertura 2026 de la Liga MX y propinó la primer derrota como local a los Potros en el semestre; Salomón Rondón anotó su octavo tanto en el torneo y se apoderó de la cima individual de romperredes.

Durante una noche en el sur de la capital en donde la tormenta eléctrica amagó con hacer acto de presencia, Atlante y Pachuca pusieron a rodar el balón en el rectángulo verde del tres veces mundialista luego de un emotivo minuto de silencio a Juan Corneta Hernández.

El marcador no tardaría en abrirse, ya que Salomón Rondón tomó el esférico para cobrar un tiro libre de aproximadamente 25 metros, mismo que fue desviado por la barrera y haciendo imposible la reacción de Oscar Jiménez, recibiendo el segundo gol más rápido en el semestre (12’).

Los locales intentaron reaccionar inmediatamente, sin embargo, Kenedy se encontraría con un balón en los linderos del área para impactar de pierna izquierda y dejar atónito a Jiménez, quien simplemente admiró cómo el esférico entró en el ángulo superior de su arco, anotando el 0-2 al 19’.

Atlante no bajó los brazos y obligó a que Pachuca afinara la portería como no se había visto en el Apertura 2026, por lo que Oussama Idrissi se vio obligado a meter un derechazo que generó una doble campanilla y anotar el 0-3 (37’) que dejaba helada a una afición azulgrana que esperaba por la indicación del árbitro Marco Antonio Gato Ortiz, mismo quien concedió la anotación y señaló al circulo de la mitad de la cancha.

Miguel Herrera modificó y envió tres cambios para el inicio de la segunda mitad, mismas que le permitieron contrarrestar los ataques hidalguenses, crear posibilidades ante la meta de Carlos Moreno y mantener el marcador hasta el final del compromiso, mismo que representó su primer caída como locales en el Apertura 2026.

Con este resultado, Pachuca suma 11 puntos y se mantendrá fuera de los primeros ocho lugares del Apertura 2026, sin embargo, quedan a solamente una unidad de la zona de calificación, mientras que Atlante se mantiene en 7 y en el 14º de la tabla de posiciones.

Puebla y Tijuana sus siguientes rivales en Liga MX

Durante la Jornada 9 del Apertura 2026, los Potros de Miguel Herrera buscarán un nuevo triunfo en el torneo para no rezagarse de más en la contienda por uno de los puestos en la Liguilla, mientras que los Tuzos de Benjamín Mora podrían sumar 9 de sus últimos 9 puntos y colocarse en sitios de privilegio.

Puebla Vs Atlante / viernes 18 de septiembre, 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc.

Pachuca Vs Xolos / domingo 20 de septiembre, 18:00 horas - Estadio Hidalgo.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Atlante cae por primera vez de local en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

BFG