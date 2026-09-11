Los Gallos salen más ‘perros’ y sorprenden a Tijuana de visita

Los Gallos Blancos del Querétaro vencieron 1-0 a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un partido que tuvo un momento decisivo en el tiempo agregado, cuando el VAR revirtió un penal señalado a favor del conjunto fronterizo y permitió a los visitantes conservar la ventaja.

Querétaro había conseguido sostener el resultado durante la parte final del encuentro, pese a que Tijuana se volcó al ataque en busca del empate. La defensiva queretana resistió los intentos del rival y mantuvo el cero en su portería.

La presión de Xolos llegó hasta los últimos minutos del tiempo agregado. El central Hernández Gómez marcó un penal sobre Jackson Porozo que representaba la oportunidad para que Tijuana igualara el marcador. La jugada, sin embargo, fue revisada por el VAR y la decisión fue revertida.

Gil Mora sigue destacando con su desempeño individual. Joshua Hernandez/Mexsport

Mateo Coronel marca la diferencia

El único gol del encuentro había llegado en la primera parte y terminó siendo suficiente para que Querétaro se llevara los tres puntos. Mateo Coronel apareció a la media hora de partido para aprovechar una jugada que comenzó con una disputa ante Jackson Porozo.

El jugador de Xolos intentó buscar la falta ante Coronel, pero terminó en el césped mientras el atacante argentino continuó con la jugada rumbo a la portería. Coronel avanzó y sacó un remate al primer palo para poner en ventaja a los Gallos Blancos.

Ese tanto terminó siendo definitivo. Querétaro tuvo que defender la diferencia durante el resto del encuentro y, especialmente, en los minutos finales, cuando Tijuana incrementó la presión sobre el área visitante.

Gilberto Mora deja destellos ante Querétaro

Gilberto Mora también tuvo momentos destacados durante el encuentro. El juvenil mexicano mostró su capacidad para conducir la pelota y proyectar el juego de Tijuana mediante acciones individuales frente a la defensa queretana.

Al minuto 53, “Morita” condujo el balón y lo pisó en diferentes oportunidades antes de superar a dos defensores de Querétaro. Después consiguió quitarse una tercera marca, pero cuando buscaba perfilarse hacia la portería, un cuarto defensor metió la pierna para alejar el peligro.

Mora cayó dentro del área en la acción, pero Hernández Gómez determinó que no existía falta. La jugada continuó y Tijuana siguió buscando una oportunidad para encontrar el empate que finalmente no llegó.

Gallos escala momentáneamente al cuarto lugar

Con la victoria en la frontera, Querétaro consiguió su segundo triunfo consecutivo después de haber derrotado al Atlas en la jornada anterior. El resultado llevó a los Gallos Blancos a 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Además, todavía tienen pendiente el partido de la jornada 7 ante Monterrey.

Xolos también suma 13 puntos, aunque con una diferencia de goles menor y con un encuentro pendiente frente al América.