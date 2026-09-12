Marco Fabián sale del retiro para jugar con Peluche Caligari en la Kings League México

Marco Fabián de la Mora saldrá del retiro para participar como jugador leyenda de Peluche Caligari en la Kings League México. El exfutbolista mexicano se incorporará al equipo presidido por los hermanos Alex y Gabo Montiel, que actualmente disputa la segunda edición de la Kings Cup México.

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tendrá esta participación mientras se desempeña como presidente del Rangers FC, club de la Primera División de Andorra.

Peluche Caligari llega a este torneo después de conquistar la primera edición de la Kings Cup México. Para Fabián, además, no será su primera experiencia en una competencia de futbol disputada en espacios reducidos, pues ya tuvo participación en Estados Unidos.

Marco Fabián ya jugó futbol rápido en Estados Unidos

El mexicano formó parte del Empire Strykers de la Major Arena Soccer League junto con Miguel Ponce, también exjugador del Guadalajara. La competencia estadounidense utiliza el formato de futbol rápido, por lo que Fabián ya cuenta con experiencia en una modalidad distinta al futbol tradicional.

Durante su primera temporada en la liga, el exjugador consiguió 35 goles y obtuvo la Bota de Oro, reconocimiento que compartió con Zach Reget, de Kansas City Comets, quien terminó con la misma cantidad de anotaciones.

En esa misma campaña también recibió el reconocimiento como Novato del Año. Aunque ya tenía experiencia en el futbol mexicano, la Bundesliga y la Selección Nacional de México, aquella fue su primera participación en la MASL.

Su experiencia previa en futbol rápido será ahora trasladada a la Kings League México, una competencia que se disputa principalmente bajo un formato de futbol siete y cuenta con reglas especiales.

La carrera de Marco Fabián

Fabián se formó en las fuerzas básicas de Chivas, club donde desarrolló la etapa más extensa de su trayectoria profesional. Después de su paso por Guadalajara, fichó por Cruz Azul y posteriormente regresó al conjunto rojiblanco antes de emigrar al futbol alemán.

El mediocampista llegó al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, donde disputó 50 partidos, marcó cinco goles y registró ocho asistencias. Más tarde dejó Europa para jugar con Philadelphia Union en la MLS y posteriormente tuvo una etapa de media temporada en Al-Sadd de Qatar.

Marco Fabián ganó la Copa de Alemania en el 2018. Christian Mendoza/Excélsior

Su recorrido continuó en la Liga MX con Bravos de Juárez y Mazatlán. Después llegó al futbol de Andorra, donde jugó para UE Santa Coloma y Rangers FC, equipo que actualmente preside.

En Chivas, su principal etapa, disputó 234 partidos, con 58 goles y 36 asistencias. Su palmarés incluye una Copa MX, una Liga de Campeones de Concacaf, una Copa de Alemania, una Liga de Andorra, una Copa Oro y la medalla de oro olímpica de Londres 2012.