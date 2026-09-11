América hace oficial el fichaje del defensa Santiago Bueno 

El defensa uruguayo Sebastián Bueno fue confirmado por el América como refuerzo; su arribo a la Ciudad de México se espera por la noche de este viernes.

El charrúa, procedente del Wolverhampton de Inglaterra, jugará con las Águilas a préstamo por un año.

Su integración al equipo dirigido por el también uruguayo Guillermo Almada ocurre con la vacante en la defensa central, luego de la venta de su compatriota Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España.

Sin embargo, no es la única incorporación que anunciarán las Águilas este viernes, fecha en la que cierra el mercado de fichajes. En las próximas horas la directiva del club espera la llegada del central argentino Santiago Ramos Mingo, procedente del Bahía de Brasil.

Con Bueno confirmado, América ya presume a Óscar Perea (Colombia), Edwin Cerrillo (México), Miguel Borja (Colombia) y Carlos Álvarez (España).

Listos para la acción

En América el proceso de adaptación es cosa seria para el técnico Guillermo Almada, quien tiene pendiente por debutar a los recién llegados Miguel Borja y Carlos Álvarez.

Pero ante el Cruz Azul, este sábado por la noche en el Estadio Banorte, Almada apunta con el delantero colombiano Borja, además de la reaparición de Alejandro Zendejas, baja tras disputar el Mundial 2026 con Estados Unidos, por una cirugía.