Raúl Jiménez sufre ante el City: Fulham es goleado en Premier League

La Jornada 26 de la Premier League resultó en una experiencia amarga para el delantero mexicano Raúl Jiménez. El canterano americanista saltó como titular en el esquema de Marco Silva para enfrentar al imponente Manchester City en el Etihad Stadium, sin embargo, el poderío ofensivo de los locales terminó por borrar del mapa a los "Cottagers" con un contundente 3-0 que dejó pocas dudas sobre el dominio ciudadano.

Desde los primeros minutos, el equipo de Pep Guardiola tomó la iniciativa y asfixió la salida del cuadro londinense. Aunque Raúl Jiménez trabajó arduamente en la zona defensiva provocando faltas de jugadores como Marc Guéhi, el flujo de futbol de los locales fue incontenible. La resistencia del visitante se rompió al minuto 24, cuando Antoine Semenyo mandó guardar el balón al centro de la portería para abrir el marcador.

EL DOMINIO DEL CITY Y LAS OPORTUNIDADES DE RAÚL

El golpe inicial desorientó al Fulham, que apenas seis minutos después recibió el segundo impacto. Al minuto 30, el joven Nico O'Reilly definió con un zurdazo letal tras una asistencia de Semenyo, poniendo una losa muy pesada para el equipo de Londres. Antes de irse al descanso, la figura mundial Erling Haaland liquidó cualquier esperanza de remontada al minuto 39 con un disparo de zurda desde fuera del área que significó el 3-0.

Antoine Semenyo celebrando su gol ante el Fulham REUTERS

A pesar del marcador adverso, el atacante azteca buscó descontar para su causa. Raúl Jiménez tuvo una oportunidad clara al minuto 42, pero su disparo con la derecha salió desviado. Poco antes de que terminara la primera mitad, el mexicano conectó un cabezazo tras un centro de Kenny Tete, pero el guardameta Gianluigi Donnarumma atajó el esférico por arriba, negándole el grito de gol al seleccionado nacional.

CAMBIO ESTRATÉGICO Y CIERRE DEL PARTIDO

Para la parte complementaria, el ritmo del encuentro se mantuvo bajo el control del Manchester City, que incluso sacó a Haaland, aparentemente con una lesión. Raúl Jiménez continuó peleando y al minuto 53 volvió a ganar por aire dentro del área, aunque su remate de cabeza se fue por encima del travesaño tras un servicio de Samuel Chukwueze.

Erling Haaland pateando al arco. REUTERS

Al cumplirse la hora de juego, Marco Silva decidió mover sus piezas para buscar una reacción que nunca llegó. Fue entonces cuando Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 60, dejando su lugar en el campo a Rodrigo Muniz. Con la salida del mexicano, el ataque de los visitantes perdió la referencia de área y el partido entró en una fase de gestión por parte de los Citizens.

En los últimos minutos, ingresaron hombres como Rayan Cherki y Nico González por parte de los locales para cerrar el candado. El Fulham intentó decorar el marcador con disparos de Josh King y Kevin, pero la puntería no estuvo fina en Manchester. Con este resultado, el equipo de Jiménez regresó a casa con las manos vacías tras ser goleado en una de las aduanas más complicadas del mundo, mientras que el City reafirmó su jerarquía en la liga inglesa.