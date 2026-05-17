Emotivo regreso: Raúl Jiménez ovacionado por la afición de Wolves en duelo ante el Fulham

Raúl Jiménez y el Wolverhampton tienen una historia muy cercana, fue ahí donde el mexicano estableció los cimientos para su exitosa carrera dentro de la Premier League y que después lo llevaron al Fulham, por eso, en la visita de su actual equipo al que fue su antiguo amor se llevó uno de los mejores recuerdos de su carrera.

El empate a un gol en el Estadio Molineux afectó las aspiraciones de la escuadra visitante de clasificar a las competencias de Europa, mientras que los locales disputaron su encuentro en este escenario antes de consumar su descenso a la división de plata del balompié inglés.

El marcador se abrió en el minuto 25 por conducto de Mateus Mane. El jugador de Wolverhampton recibió una habilitación de Hwang Hee-chan en el área y remató de primera intención para vencer al guardameta Bernd Leno, registrando su tercer gol de la temporada.

En el minuto 45, ocurrió una jugada en el área de Wolverhampton. Mane cometió una infracción sobre el defensor Timothy Castagne. Tras la revisión del árbitro en el monitor del sistema de videoarbitraje (VAR), se dictaminó un tiro penal. Antonee Robinson ejecutó el cobro en el minuto 45+3 para establecer la igualdad.

La ovación a Raúl Jiménez en el terreno de juego

En el segundo tiempo, Adam Armstrong estrelló un disparo en el poste al minuto 68 tras un pase de Hwang. Al minuto 67, Fulham ordenó el ingreso del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien sustituyó a Rodrigo Muniz para enfrentarse a su antiguo club.

Fue en ese momento cuando los seguidores del Wolverhampton recibieron con una fuerte ovación a quien, alguna vez, fue uno de sus jugadores estrella.

Al minuto 70, Jiménez registró su primera opción de cara a la portería mediante un disparo desde un costado del área, pero el esférico pasó fuera de la meta custodiada por José Sá.

Durante el tiempo de compensación, el atacante mexicano cobró un tiro libre en las cercanías del área, sin embargo, el esférico impactó en la barrera.

El resultado dejó al Fulham en la posición 13 con 49 puntos. El último partido será en casa el próximo domingo ante el Newcastle.