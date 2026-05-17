Villacampa conmueve al dedicar título del América a su padre fallecido

Semestre de altibajos emocionales para el América Femenil. El técnico Ángel Villacampa sobrellevó el fallecimiento de su padre con una significativa carga de trabajo entre los torneos de Liga MX Femenil y Concacaf W.

Está claro que todo va para mi Padre hace muy poco que lo perdí, lo convertimos en un americanista más, él estaba echando las porras desde allá lejos, y sabía que era un motivo más para conseguirlo, aquí tenemos la tercera y es motivo de mucha alegría", expresó el español.

Tras levantar el título del Clausura 2026 , en una contundente final de vuelta sobre Rayadas de Monterrey (global 3-1), Ángel Villacampa regresó a su papel de entrenador que busca la perfección, de no conformarse.

"Y como siempre digo, esto es el Club América, cuatro años dos títulos, en cualquier otro sitio sería muy bueno aquí queremos más".

Por fin, pero ya no es por mí, es por jugadoras que llevaban todo este proceso sé como se sentían, sé como estaban, pero también sé que estaban preparadas, era el momento. A veces se pierde la fe, pero está claro que iba a llegar”.

Sobre su continuidad, Ángel Villacamapa la dejó en el aire. Evitó referirse a la renovación, al tener en puerta eliminatorias de Concacaf W, el Final Four que arranque ante el Gotham FC.

Siento mucho orgullo de mi club de las jugadoras que representan Y qué dignifican esta playera Y seguramente en otro contexto estos títulos no sería la misma exigencia que nosotros tenemos lo que quiero decir es que ya tocaba nos hemos limpiado un poco con ese premio la confianza con el patrón Santiago Santiago Baños. Me deja sensación de satisfacción pero el miércoles vamos a jugar.

Este club va a seguir ganando títulos con Ángel o sin Villacampa, porque es importante este club y las jugadoras, a quienes exigimos lo mejor".

Sobre la asistencia de más de 26 mil espectadores en el estadio Ciudad de los Deportes, Villacampa dijo: "ahora nosotros tenemos que trabajar para no perder este apoyo, porque ese número 12 que significa la afición es fuerte", concluyó para continuar los festejos de la tercera estrella de las Águilas en Liga MX Femenil.