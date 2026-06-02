Raúl Jiménez revela su sueño con México en el Mundial: “Me veo levantando la copa”

La Selección Mexicana ya tiene todo listo para el Mundial 2026. Con la ventaja de ser anfitriona, el Tri cuenta con una de las plantillas más sólidas y experimentadas de los últimos años, combinando juventud con talento consolidado en Europa.

A pesar de que ha habido muchas dudas en este proyecto de Javier Aguirre, parece que poco a poco el equipo se muestra cada vez más sólido y con ganas de trascender.

Destacan el desempeño de Raúl Jiménez Mexsport

Raúl Jiménez: “Me veo levantando la Copa del Mundo”

En una entrevista para ESPN, el delantero mexicano Raúl Jiménez se mostró ambicioso y confesó su gran sueño de cara al Mundial 2026.

El atacante del Fulham aseguró que se visualiza levantando la Copa del Mundo en el estadio MetLife de Nueva York, escenario de la Gran Final.

Yo me imagino levantando la Copa en el Estadio de New York”, afirmó.

El '9' del Tri enfatizó la importancia de soñar en grande para motivar al grupo. Sin embargo, también se mostró calmado y puntualizó que México debe de ir tranquilo en la justa.

Hay que ir paso a paso, viendo cómo se puede ir haciendo realidad eso… Paso a paso, hacer lo mejor en fase de grupo, hacer lo que pase para quedar en primer lugar e ir al tú por tú”, aseguró.

De igual manera, Raúl enfatizó que en anteriores participaciones no pudo mostrar su nivel y puntualizó que para este, llega muy motivado.

"Tengo que aprovechar este momento, alargarlo, llegar al Mundial motivado… En Mundiales pasados no me dejaron mostrar como me hubiera gustado. Se puede hacer una gran Copa del Mundo”, reconoció.

Gilberto Mora y Raúl Jiménez han formado parte de los llamados del Vasco Aguirre. Mexsport

Raúl Jiménez busca romper sequía goleadora en Mundiales

Raúl Jiménez llega al Mundial 2026 como uno de los grandes referentes del ataque mexicano. Su experiencia en la Premier League, madurez y liderazgo lo convierten en pieza clave para Javier Aguirre.

Sin embargo, a pesar de su trayectoria, Jiménez aún no sabe lo que es anotar un gol en una Copa del Mundo. Participó en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero no logró registrar dianas en esos torneos.

El delantero es consciente de esta deuda y la usa como motivación extra. Con el respaldo de una de las mejores plantillas recientes, Jiménez buscará romper esa marca personal y guiar a México hacia rondas históricas.