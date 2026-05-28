¿El heredero de los goles? Raúl Jiménez se rinde por el destape de Armando 'la Hormiga' González  

El destape de Armando González como goleador en la Liga MX tiene maravillados a los aficionados y al entorno de la Selección Mexicana. Como muestra, el técnico Javier Aguirre no lo ha soltado en el proceso mundialista del presente año, mientras que Raúl Jiménez no dudó en arroparlo.

"Tiene las capacidades para marcar muchos goles mucho en Selección, lo ha demostrado. En las Chivas lleva año y medio siendo importante y tiene condiciones para hacerlo", expresó Jiménez durante el Media Day del Tricolor, en Los Ángeles, California.

Desde el Rose Bowl, el delantero del Fulham reiteró que la confianza en la 'hormiga' está unificada en el vestidor.

"Tiene mucha calidad de delantero de área, él como Santi Gimenez creo que la delantera de la Selección está en buenas manos".

Armando González (23 años) construye su legado con Selección, en las que registra siete partidos y apenas un gol, mientras que Raúl Jiménez (35) acumula 125 juegos y 44 anotaciones, los cuales tienen al Lobo de Tepeji en el top-3 de mejores artilleros del Tricolor.

El Estadio Banorte es especial

Sobre el Mundial 2026, Raúl Jiménez compartió que la vuelta al Estadio Banorte será especial.

"Sí, es donde inicié mi carrera con el América, es de mis favoritos por todo lo que representa, fui campeón ahí, pude marcar mi primor gol profesional, que sea un gran Mundial para la Selección y que hagamos historia juntos".

El estadio Banorte abrirá sus puertas este 11 de junio, para el duelo inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.