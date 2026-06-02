Papalote Museo del Niño inaugura atracciones por el Mundial 2026: Fechas y costo

El Papalote Museo del Niño se une a la fiesta mundialista con la apertura de “Cancha de los Niños GNP”, una serie de activaciones que buscan fomentar los valores deportivos en las infancias durante la máxima justa de futbol, en la que México es anfitrión con tres ciudades (CDMX, Guadalajara y Monterrey).

“Esta atracción tendrá un boleto específico (380 pesos), esperamos la visita de 200 mil personas durante los meses de junio, julio y agosto, efectivamente preparados para recibir al turismo nacional y extranjero, nuestro personal habla varios idiomas para que los visitantes tengan una experiencia mexicana más cercana”, expresó Alejandra Cervantes, directora general del Papalote Museo del Niño.

La inauguración también contó con la voz de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

“Reconocemos los esfuerzos para hacer cambios y en especial sobre los niños, el gobierno no lo puede todo, somos todos y reconozco el trabajo de Papalote Museo del Niño, el fideicomiso del Bosque de Chapultepec porque hacen que las cosas caminen y se logren grandes resultados, compartimos valores con la sociedad y el país. Hay que aprovechar el Mundial, el futbol une a los mexicanos, a las colonias y a las familias”.

Respecto a los preparativos de la demarcación para atender a los aficionados nacionales y extranjeros durante el Mundial, el alcalde mencionó a Excélsior que “será una de las zonas más visitas la Miguel Hidalgo, restaurantes, hoteles, Bosque de Chapultepec, estamos listos y para garantizar la seguridad aquí”.

Corte de listón con directivos del Papalote Museo del Niño, Alcaldía Miguel Hidalgo y patrocinadores. Christian Mendoza/ Excélsior

Experiencia futbolera para niños y niñas

La “Cancha de los Niños” contará con salas interactivas, en las que infantes en compañía de sus padres pondrán a prueba sus habilidades con el balón y hasta la oportunidad de ser narradores de futbol por unos minutos, en la cabina especial de Narra tu primer gol; la Portería de los Sueños, Mundo de los Balones, Zona de Calentamiento y Mide tu fuerza, las atracciones que ofrece la exposición.

De igual manera, los visitantes verán en la mega pantalla un cortometraje especial, en la que explica a los niños los conceptos básicos del futbol y su historia.

La experiencia inicia con un cortometraje animado sobre el futbol, sus reglas y origen. Christian Mendoza/ Excélsior

En el pabellón, los visitantes podrán admirar el domo con un diseño de un balón gigante de uno de los patrocinadores.

A la experiencia le siguen las salas con exposiciones artísticas. Santiago Arau presenta una serie de fotografías de canchas de futbol de diversas partes del país, en la que atiza la democratización del futbol.

“El futbol es una fiesta, agradecido de estar aquí en el Papalote Museo del Niño, impulsar la cultura con diversas marcas, destacar las generaciones, porque es un momento complicado en la economía y política del mundo, espero este Mundial sea una fiesta y pasemos un gran momento”, dijo sobre el montaje fotográfico “Canchas con historia”.

Por su parte, la artista visual Betsabe Romero dio un adelanto de su exhibición “Tejiendo Redes”.

“Ojalá el mundo fuera así, una cancha para los niños. Con todas las comunidades que apoyan al museo, es un sueño, quiero contarles que estas porterías son diferentes de las porterías normales, son hechas por niños y adolescentes. Homenaje al jugador 12, el aficionado, quiero que se represente la cultura, la música y gastronomía, yo aprendí mucho en este proyecto, veía a mi abuelita tejer con ganchito, movimientos rápidos, combinaciones y tejidos diferentes.

“Esta portería la tejimos para llevar un mensaje de paz y cultura para el mundo entero, en estos años con mi equipo hemos aprendido a hacer visible la creatividad de niños. Están en Tijuana las porterías que hicieron un grupo de migrantes, en Kansas City, la sede más pequeña del mundial las veremos también, en Dallas próximamente las que vamos a inaugurar, entre otros como en Los Ángeles el 17 de junio, iremos a nueva York y cruzaremos a Montreal con estos tejidos y porterías”.

El corte de listón de la nueva atracción del Papalote Museo del Niño también contó con la presencia de Sharon Fastlicht, representante del Corredor Cultural del Host City CDMX, y directivos de los patrocinadores de la atracción del museo, uno de los 15 que se unen a la difusión cultural de la Copa del Mundo.

Una de las atracciones ofrecerá a los niños la oportunidad de narrar un gol como en la televisión. Christian Mendoza/ Excélsior