Raúl Jiménez juega tras la muerte de su padre: Fulham y Nottingham Forest empatan 0-0 en la Premier

El City Ground vivió un encuentro cargado de emociones y tensión. Nottingham Forest y Fulham firmaron un 0-0 que dejó más preguntas que respuestas, pero también una imagen que quedará en la memoria por el acto de profesionalismo de Raúl Jiménez. El delantero mexicano, que afrontó en la semana la dolorosa pérdida de su padre, saltó como titular y sostuvo a los Cottagers durante 63 minutos en un compromiso en el que su presencia fue más de liderazgo que de gol.

Desde el pitazo inicial, el partido mostró a dos equipos conscientes de lo que estaba en juego. Forest, urgido por sumar en casa, lo intentó con velocidad por bandas y combinaciones en tres cuartos; Fulham, dirigido por Marco Silva, apostó por la contención y la salida pausada, con Jiménez como referencia en ataque y Rodrigo Muniz preparado para entrar como recurso ofensivo, como viene ocurriendo en la rotación del equipo.

Juego con tensión

La tensión local se tradujo en ocasiones frustradas. Dan Ndoye vio un gol anulado por fuera de juego y, en otra acción polémica, un penal señalado inicialmente fue finalmente retirado tras la consulta del VAR. Esas decisiones resumieron la frustración de los hinchas del City Ground, que vieron cómo su equipo encadenaba un nuevo partido sin marcar en casa. Forest apenas ha anotado dos goles en sus siete últimos partidos frente a su afición, una estadística que complica su pelea por la permanencia a pesar de que el punto ante Fulham le permite salir momentáneamente de la zona de descenso por diferencia de goles.

Para Fulham, el reparto de puntos supo a poco. Marco Silva mantuvo a Jiménez como titular por vigésimo partido consecutivo, consolidando al ‘Lobo Mexicano’ como pieza clave del once inicial. Jiménez mostró compromiso y sacrificio, participando en la elaboración y presionando cada balón hasta que fue relevado en el minuto 63; Muniz, su alternativa recurrente, entró para aportar chispa en la recta final.

El resultado deja a Forest encima del West Ham por diferencia de goles y empatado en puntos con el Tottenham, que jugaba más tarde. Para Vítor Pereira, reemplazo de Sean Dyche, el empate se lee como un alivio momentáneo pero también como una oportunidad perdida, y la duda se cierne sobre si priorizar la Premier o sacrificar el esfuerzo en la Europa League para preparar el vital choque ante el Tottenham. Fulham, por su parte, regresará a Londres para recibir a Burnley en busca de recuperar la eficacia ofensiva.

Más allá del marcador, la imagen de Raúl Jiménez jugando con la cabeza y el corazón en una semana tan difícil añadió una dimensión humana al partido: profesionalismo frente al dolor, y la ilusión de seguir aportando al equipo mientras su club y la afición le muestran su apoyo.