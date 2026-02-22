 VIDEO: Raúl Jiménez marca doblete y encamina al Fulham ante Sunderland en la Premier League

Raúl Jiménez firmó un doblete y condujo al Fulham a un triunfo 3-1 sobre el Sunderland en el Stadium of Light, una victoria dura y significativa en la pelea por la parte media de la tabla en la Premier League.

El equipo dirigido por Marco Silva supo golpear en los momentos clave y mostró contundencia en el segundo tiempo para inclinar definitivamente el encuentro.

Tras una primera mitad intensa, con llegadas alternadas y múltiples interrupciones por lesiones, el marcador se mantuvo 0-0 al descanso. El Sunderland apostó por la pelota parada y el juego físico, mientras el Fulham intentó generar peligro con la movilidad de Alex Iwobi y la presencia constante de Jiménez en el área.

La diferencia llegó al minuto 53. Después de un tiro de esquina, Raúl Jiménez atacó el primer poste y remató de cabeza desde muy cerca para abrir el marcador. El mexicano se anticipó a la marca y rompió el equilibrio en un tramo clave del partido.

El segundo golpe cayó al 60. Tras la revisión del VAR, el árbitro concedió penal para el Fulham por una falta dentro del área. Jiménez tomó el balón y definió con serenidad desde los once pasos para firmar su doblete y el 2-0 parcial. Con ese cobro, el delantero mexicano llegó a 13 penales convertidos sin fallar en la Premier League, ampliando una racha perfecta en el campeonato.

El Sunderland reaccionó al 75, cuando Enzo Le Fée descontó también desde el punto penal tras una infracción de Ryan Sessegnon. El 2-1 metió tensión al cierre y obligó al Fulham a resistir en campo propio durante varios minutos.

Sin embargo, cuando el local buscaba el empate, llegó el golpe definitivo. Al 84, en un contragolpe bien ejecutado, Alex Iwobi definió con la izquierda dentro del área para el 3-1 que sentenció el encuentro.

En los minutos finales, el Fulham administró la ventaja y cerró líneas para asegurar el resultado. Con el triunfo, el conjunto londinense llegó a 37 puntos y se colocó en la décima posición, superando al Sunderland, que se quedó con 36 unidades en el lugar 12.

Más allá de la tabla, el partido confirmó el momento de Raúl Jiménez, decisivo, efectivo y cada vez más determinante en el esquema del Fulham.

Con actuaciones como esta, el delantero mexicano no solo fortalece su presente en la Premier League, también da pasos firmes rumbo al Mundial, levantando la mano como una de las piezas clave para la selección mexicana en la próxima cita internacional