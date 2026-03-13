El Fulham reconoció a Raúl Jiménez; dedican emotivas palabras

El Fulham le tenía preparado un reconocimiento a Raúl Jiménez por sus 100 partidos que alcanzó con el club, el pasado 1 de febrero. Ante el fallecimiento de su padre, el delantero mexicano estuvo ausente, pero al final del video, que difundió el equipo, apareció.

El papá de Raúl Jiménez falleció este jueves 12 de marzo 2026 y el delantero mexicano le dedicó un mensaje en redes sociales, donde le agradeció por “tanto amor”.

En la actual temporada de la Premier League, Raúl Jiménez suma 8 goles Reuters

En la ceremonia, Antonee Robinson también recibió un reconocimiento por los 200 partidos que alcanzó, Alex Iwobi con 100 y Raúl Jiménez con el mismo número.

Harrison Reed fue el encargo de estar en el lugar del delantero de la Selección Mexicana y ke dedicó unas emotivas palabras: “Estoy sosteniendo el de Raúl y creo que demuestra cada día, cada jornada, lo que significa jugar para el club, así que bien hecho, felicidades, amigo”.

La playera tenía el número de partidos alcanzados, así como las firmas de los integrantes del Fulham.

Raúl Jiménez consiguió la cifra de 100 partidos con el Fulham, cuando enfrentaron al Manchester United, partido en el que marcó de penal en Old Trafford. Los “Red Devils” se llevaron el triunfo por 3-2.

Este viernes, el ariete mexicano también recibió el apoyo del técnico del Fulham, Marco Silva, así como de toda la plantilla del cuadro de la Premier League.

LOS NÚMEROS DE RAÚL JIMÉNEZ EN LA ACTUAL TEMPORADA DE LA PREMIER LEAGUE: