Raúl Jiménez se despide de su papá: ‘gracias por tanto amor’

Raúl Jiménez atraviesa unos duros momentos tras el fallecimiento de su papá a los 62 años, después de una larga lucha contra un cáncer de páncreas. El delantero de la Selección Mexicana publicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde le agradeció “por tanto amor”.

“Pa', gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega”, fue parte del mensaje.

Raúl Jiménez pidió privacidad para su familia tras el fallecimiento de su papá Mexsport

Asimismo, Raúl Jiménez agradeció las muestras de cariño por la muerte de su padre y pidió privacidad para su familia.

“Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos difíciles”, indicó.

Raúl Jiménez recibió el apoyo del Fulham Mexsport

El papá del seleccionado mexicano fue uno de los pilares en toda su formación como futbolista.

Por su parte, el Fulham mostraron su respaldo a Raúl Jiménez. “Nuestro más sentido pésame a Raúl Jiménez por el triste fallecimiento de su padre. Te enviamos nuestro cariño y fortaleza a ti y a tu familia, Raúl”.

El técnico del Fulham, Marco Silva, mostró su apoyo para el ariete mexicano, tanto de él, como de toda la plantilla. Palabras que mencionó previo al duelo ante el Nottingham Forest de la Premier League.

“Él sabe, de verdad, que todo lo que necesite de nosotros, de mí personalmente, de sus compañeros, del cuerpo técnico, y del club, va a recibir todo el apoyo que necesita en este momento y estamos completamente con él. En nombre del club, envió mis más sinceras condolencias para él y su familia”, dijo.