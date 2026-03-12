Uno de los pilares en la carrera de Raúl Jiménez se fue, falleció su padre a los 62 años

El padre de Raúl Jiménez, jugador del Fulham y de la Selección Mexicana falleció este miércoles 11 de marzo después de batallar desde hace un año contra un cáncer de páncreas.

Raúl Jiménez Vega, oriundo de Tepeji del Rio, fue uno de los pilares y brazo fuerte en la carrera de su hijo que comenzó en el América y despuntó en Europa en equipos principalmente de la Premier League.

Precisamente en esta ciudad, donde comenzó la aventura del actual delantero del Fulham, se ha velado a Raúl Jiménez Vega y depositado sus restos en el panteón San Juan Otlaxpa después de fallecer a los 62 años.

Aún se desconoce si el jugador viajará a México para estar con su familia después de la terrible pérdida, pues está en Londres, trabajando con su equipo, el Fulham.

un padre siempre presente

Raúl Jiménez Vega acompañó en todo el proceso a su hijo y era habitual verlo en los partidos de Selección. Su relación siempre fue cercana y amorosa, más aún cuando comenzó a tomar relevancia tras el gol de chilena que le hizo a Panamá en las eliminatorias de 2014.

Raúl Jiménez ejecuta un penal. Siempre fue el orgullo de su padre REUTERS

Jiménez Vega llegó a confesar en algún momento que su hijo Raúl pudo haber firmado para la Juventus, pero la pandemia afectó las negociaciones y vino después la fractura de cráneo que le produjo el cabezazo de David Luiz.

Durante el periodo de recuperación largo, el papá de Raúl Jiménez lo acompañó en Inglaterra hasta que volvió a las canchas con normalidad.

Partidas dolorosas de papás en Mundiales

Previo al Mundial de 1986, Fernando Quirarte tuvo que afrontar la muerte de su padre. Estaba concentrado desde cuatro meses atrás en la Ciudad de México con la Selección para estar listo cuando a la concentración le llegó la noticia.

"El grupo fue muy solidario conmigo. Bora Milutinovic se acercó a darme la noticia y me dieron todas las facilidades para regresar a Gudalajara. Fue un momento muy doloroso a unos meses del Mundial, pero al mismo tiempo me dio ánimos para dedicarle la actuación a mi padre. En ese Mundial hice dos goles y se los mandé al cielo".

20 años después, en 2006, Oswaldo Sánchez estaba en Alemania cuando a tres días del debut ante Irán le avisaron que su padre había fallecido en Guadalajara. La Federación Mexicana de Futbol y el Club Guadalajara por medio de Jorge Vergara le consiguieron un vuelo charter para que pudiera despedirse de él y volver al Mundial.

Oswaldo Sánchez viajó desde Alemania al funerla de su padre. (Mexsport)

Después del primer partido, Oswaldo se hincó en la portería con los brazos al cielo y Sinha, quien había marcado dos goles, corrió abrazarlo.