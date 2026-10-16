Raphael Veiga se pierde la visita del América al León

El América no contará con el brasileño Raphael Veiga en la visita al Club León, juego correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura 2026.

El medio ofensivo resultó con un golpe durante el entrenamiento y para evitar una lesión considerable, el cuerpo técnico de Guillermo Almada decidió descartarlo del viaje por precaución.

En lo que va del torneo Apertura 2026, el nacido en Sao Paulo registra nueve partidos, ocho de titular, y solamente un gol; solamente se perdió el juego ante Necaxa en la Jornada 10.

De esta manera, las Águilas se medirán al León sin dos elementos. Además de Raphael Veiga, el colombiano Miguel Ángel Borja no estará disponible por su expulsión en el duelo pasado ante los Rayados de Monterrey (1-1).

En las últimas dos semanas, el América perfiló más fuerte que nunca por trabajar con plantel completo. Incluso con los seleccionados recién devueltos de la Fecha FIFA.

El América marcha líder del torneo, con 21 puntos, mientras que La Fiera está en el quinto lugar, con 18 unidades.