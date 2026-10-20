Paola Espinosa acusa a la Conade de repetir prácticas de la gestión de Ana Gabriela Guevara

La doble medallista olímpica Paola Espinosa fue directa contra la administración de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al considerar que persisten formas de operar similares a las que distinguieron el periodo de Ana Gabriela Guevara.

La legisladora señaló presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto y advirtió que las necesidades de los deportistas continúan sin recibir la atención necesaria.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la exclavadista puso sobre la mesa el aumento en los costos de organización de competencias, las dudas en torno a la entrega de becas y la incertidumbre presupuestal que enfrenta la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

En su pronunciamiento, Espinosa sostuvo que el cambio en la dirección del organismo no ha significado una transformación de fondo en las prioridades del deporte nacional.

“La diputada Paola Espinosa advirtió que la administración de Rommel Pacheco al frente de la Conade reproduce prácticas que caracterizaron la gestión de Ana Gabriela Guevara: gastos millonarios en eventos deportivos, cuestionamientos sobre la asignación de recursos y decisiones que, a su juicio, dejan en segundo plano las necesidades de los atletas mexicanos”.

Uno de los señalamientos principales está relacionado con el presupuesto destinado a la Olimpiada Nacional. Según las cifras expuestas por la diputada, el costo del evento pasó de aproximadamente 150 millones de pesos durante la administración de Guevara a 350 millones de pesos en la actual gestión.

Ante este incremento, Espinosa pidió explicar el destino de los recursos públicos y transparentar los criterios utilizados para contratar proveedores y organizar las competencias.

También cuestionó que se prioricen eventos deportivos con argumentos vinculados al turismo, la seguridad y la prevención de adicciones, mientras, afirmó, siguen pendientes mejores condiciones de preparación, asesoría especializada y acompañamiento técnico para los atletas.

La legisladora agregó críticas al uso de los canales institucionales de Comunicación Social de la Conade para impulsar la imagen de Rommel Pacheco en sus cuentas personales. Asimismo, denunció que presuntamente se pide a deportistas publicar mensajes de agradecimiento dirigidos al funcionario, en vez de reconocer los apoyos mediante las vías oficiales.

El documento concluye con un llamado a revisar las prioridades y el manejo del presupuesto destinado al deporte mexicano.

“El deporte mexicano necesita recursos bien administrados, preparación y resultados”.