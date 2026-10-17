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León Vs América EN VIVO: Jornada 12, Apertura 2026 - Liga MX

León recibe al América durante la Jornada 12 del Apertura 2026; La Fiera intenta meterse entre los primeros, las Águilas desean retener el liderato

Por: Bernardo Ferreira

León se enfrenta al América en la Jornada 12 del Apertura 2026; de ganar, La Fiera alcanzará a las Águilas con 21 puntos.
León se enfrenta al América en la Jornada 12 del Apertura 2026; de ganar, La Fiera alcanzará a las Águilas con 21 puntos.Especial
Escudo del Club León
LEÓN
00
AMÉRICA
Escudo del Club América
PRIMER TIEMPO
1'León toma las riendas

La Fiera consigue un tiro de esquina desde la punta de la derecha en la primera del compromiso

0'¡¡¡COOOOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya rueda el balón en la cancha del Nou Camp frente a 30,000 aficionados

-Saaaaaaltan los equipos a la cancha

Para el protocolo de la Liga MX y el Himno Nacional

-Ya calientan los protagonistas

Se encuentran todos los jugadores realizando los ejercicios pre-competitivos

-Alineación de América

Titulares: Luis Malagón, Franco Rossano, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martin

Suplentes: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Edwin Cerrillo, Alan Cervantes, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y Óscar Perez

Director Técnico: Guillermo Almada

-Alineación de León

Titulares: Oscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes, José Rodríguez, Jesús Lara, Rodrigo Echeverría, Edgar Guerra, Daniel Arcila y Diber Cambindo

Suplentes: Irving Martínez, Bryan Colula, Sebastián Vegas, Paul Bellón, Abraham Villegas, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz de León, José Alvarado y Santiago Londoño​​

Director Técnico: Javier Gandolfi

-Ismael Rosario López

Es el árbitro central del compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026

-¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

León recibe al América que luce diversas ausencias en el partido a disputarse en el Nou Camp

León se enfrenta al América en la Jornada 12 del Apertura 2026; de ganar, La Fiera alcanzará a las Águilas con 21 puntos.
León se enfrenta al América en la Jornada 12 del Apertura 2026; de ganar, La Fiera alcanzará a las Águilas con 21 puntos.Especial

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