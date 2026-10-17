León Vs América EN VIVO: Jornada 12, Apertura 2026 - Liga MX
León recibe al América durante la Jornada 12 del Apertura 2026; La Fiera intenta meterse entre los primeros, las Águilas desean retener el liderato
La Fiera consigue un tiro de esquina desde la punta de la derecha en la primera del compromiso
Ya rueda el balón en la cancha del Nou Camp frente a 30,000 aficionados
Para el protocolo de la Liga MX y el Himno Nacional
Se encuentran todos los jugadores realizando los ejercicios pre-competitivos
Titulares: Luis Malagón, Franco Rossano, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martin
Suplentes: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Edwin Cerrillo, Alan Cervantes, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y Óscar Perez
Director Técnico: Guillermo Almada
Titulares: Oscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes, José Rodríguez, Jesús Lara, Rodrigo Echeverría, Edgar Guerra, Daniel Arcila y Diber Cambindo
Suplentes: Irving Martínez, Bryan Colula, Sebastián Vegas, Paul Bellón, Abraham Villegas, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz de León, José Alvarado y Santiago Londoño
Director Técnico: Javier Gandolfi
Es el árbitro central del compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026
León recibe al América que luce diversas ausencias en el partido a disputarse en el Nou Camp