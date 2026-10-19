América, equipo que más jugadores utiliza en el Apertura 2026

América no solo lidera la Tabla General del Apertura 2026. Más allá de ser la mejor ofensiva, tener más puntos que cualquier otro equipo de Liga MX o ser de los mejores visitantes, también lideran en otro rubro importante. Durante este semestre, Guillermo Almada, director técnico de las Águilas, no solo tiene a su equipo en la cima, sino que también es el que más jugadores ha utilizado durante el torneo actual.

En lo que va del Apertura 2026, el estratega uruguayo ha utilizado un total de 31 jugadores. Entre ellos, destaca la participación de los tres porteros que tiene en el plantel (Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota y Fernando Tapia), además de canteranos que han debutado en Primera División como Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, entre otros.

Guillermo Almada, DT de América MEXSPORT

¿Quiénes son los 31 jugadores de América que han tenido actividad en el Apertura 2026?

A lo largo de este Apertura 2026, son 31 futbolistas con al menos un minuto de juego. El que más registra dentro del torneo es Dagoberto Espinoza, quien ha tenido actividad en los 11 partidos de las Águilas con un acumulado de 863 minutos. Seguido de él está Henry Martín, capitán y delantero del América, con 822. Ellos son los únicos dos elementos con más de 800 minutos.

Posteriormente, hay ocho futbolistas que superan los 500 minutos de acción en el actual certamen mexicano. Erick Sánchez con 743; Rodolfo Cota, quien antes del regreso de Malagón era el portero titular, con 630; luego están Cristian Borja con 605, Raphael Veiga con 589, Ramón Juárez con 547, Miguel Vázquez con 540, Brian Rodríguez con 510 y Alan Cervantes con 508.

Erick Sánchez y Brian Rodríguez suman más de 500 minutos en el AP26 MEXSPORT

Entre los 200 y 500 minutos hay otros ocho elementos de las Águilas que han tenido minutos. Dentro de ellos están Israel Reyes con 468, Isaías Violante con 427, Kevin Álvarez con 405, Emilio Lara con 360, Alejandro Zendejas con 321, Icaro Da Conceição con 278, Oscar Perea con 227 y Edwin Cerrillo con 204. Después, hay futbolistas que apenas llegaron como refuerzos o que se han recuperado de sus respectivas lesiones.

Alexis Gutiérrez acumula 191 minutos, seguido de Carlos Álvarez con 185. Después hay cinco jugadores empatados con 180 minutos de acción durante este semestre: Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Fernando Tapia.

Luis Malagón, portero de América MEXSPORT

Finalmente, está el canterano Diego Arriaga con 169 minutos, Miguel Borja con 142, Alejandro Cárdenas con 130 y tres jugadores que no superan los 100 minutos: Franco Rossano con 77, Patricio Salas con 33 y Derek Jiménez con nueve.

¿Cuántos jugadores han utilizado el resto de los equipos de Liga MX en el Apertura 2026?

América ocupa el primer lugar de la clasificación con 31 jugadores utilizados, pero no es el único equipo que ha recurrido a una plantilla amplia durante el torneo. Toluca aparece en el segundo puesto con 29 futbolistas, mientras que Cruz Azul y Juárez comparten la tercera posición con 28 cada uno.

Toluca, 2do equipo que más jugadores utiliza en el AP26 MEXSPORT

Rayados, Atlas, Atlante y Necaxa suman 27 jugadores utilizados. Un escalón más abajo se encuentran Chivas, Santos, Pumas y Pachuca, todos con 26. Tigres registra 25, mientras que Puebla y León han dado minutos a 24 elementos cada uno.

En la parte baja de la clasificación aparecen Xolos y Atlético de San Luis, con 23 futbolistas utilizados, mientras que Querétaro ocupa el último lugar de este registro con 22. La diferencia entre el América y los Gallos Blancos es de nueve jugadores durante el Apertura 2026.