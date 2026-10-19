Katia Itzel García y 'Gato' Ortiz protagonizan la Jornada 13 del Apertura 2026

Dos de los árbitros que causan mayor revuelo en la Liga MX, como lo son Katia Itzel García y Marco Antonio Ortiz Nava, estarán presentes para impartir justicia durante la Jornada 13 correspondiente al Apertura 2026.

En el arranque de la Jornada doble dentro del futbol mexicano, la Comisión de Árbitros anunció las primeras designaciones para los compromisos que se disputarán este martes 20 de octubre, donde 8 conjuntos saltarán en busca de los 3 puntos que los puedan acercar –o prácticamente asegurar- en la zona de Liguilla.

Los primeros 4 compromisos se llevarán a cabo en el Estadio Akron, ‘Volcán’ Universitario, Olímpico Benito Juárez y -el renombrado- Libertad Financiera con el Clásico de la 57. Estos son los árbitros centrales, partidos y horarios para cada uno de estos duelos:

Chivas Vs Necaxa / martes 20 de octubre, 18:07 horas - Vicente Jassiel Reynoso.

Tigres Vs León / martes 20 de octubre, 19:00 horas - Marco Antonio Ortiz Nava.

FC Juárez Vs Atlante / martes 20 de octubre, 19:00 horas - Katia Itzel García.

Atlético San Luis Vs Querétaro / martes 20 de octubre, 21:00 horas - Adonai Escobedo.

Cinco partidos de la Jornada 13 se mantienen sin árbitro

Para el resto de los compromisos que se disputarán en este inicio de la Jornada doble, la Comisión de Árbitros aún no revela a los silbantes que impartirán justicia dentro del terreno de juego, partidos en donde se podrían comenzar a definir los primeros boletos rumbo a la Liguilla del Apertura 2026:

Puebla Vs Monterrey / miércoles 21 de octubre, 19:00 horas – Estadio Cuauhtémoc.

Atlas Vs América / miércoles 21 de octubre, 19:00 horas – Estadio Jalisco.

Toluca Vs Xolos / miércoles 21 de octubre, 19:00 horas – Estadio Nemesio Diez.

Pachuca Vs Cruz Azul / miércoles 21 de octubre, 21:00 horas – Estadio Hidalgo.

Santos Vs Pumas / miércoles 21 de octubre, 21:10 horas – Estadio Corona.

El Estadio Cuauhtémoc será testigo del partido ante Rayados de Monterrey el miércoles 21 de octubre. Mexsport

BFG