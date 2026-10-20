Alfonso Toledano ingresan al muro de honor del deporte motor en México

El expiloto y promotor Alfonso Toledano, quien falleció en el 2016, fue reconocido previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, al ser reconocido como un miembro oficial en el Muro de Honor del Deporte Motor en México, que se encuentra en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Impulsado por el México GP, este reconocimiento rindió tributo a una de las figuras póstumas que dio vida al deporte motor en el país durante años pasados con la promotoría de campeonatos como la Fórmula 3 Mexicana y la extinta Fórmula Renault.

Alfonso Toledano, fallecido en 2016, fue recordado por una de las trayectorias más destacadas en las pistas dentro y fuera del país. El volante mexicano brilló en el plano internacional al conseguir victorias en campeonatos de coches fórmula y prototipos. Algunas de sus actuaciones más destacadas las realizó compitiendo en Inglaterra a lado del tricampeón de la Fórmula 1, Ayrton Senna.

El legado de Marco Tolama

Marco Antonio Tolama, que falleció a inicios de este año, fue inmortalizado tras más de 35 años de trayectoria como analista de automovilismo.

A lo largo de su carrera, formó parte de diversas cadenas televisivas además de fundar la revista Auto y Pista que retrataba la vida de los pilotos mexicanos en el extranjero además de las competencias nacionales en un momento donde eran la principal fuente de información.