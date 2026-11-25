Los Angeles Rams hicieron historia al imponerse 26-13 a los Green Bay Packers en el primer juego de víspera de Acción de Gracias (Thanksgiving Eve) en la historia de la NFL. Con este resultado en la Semana 12, el equipo angelino confirmó su buen momento dentro de la Conferencia Nacional y se llevó una victoria clave en casa.

El conjunto local dominó el trámite del partido de principio a fin. Aunque ambas ofensivas tardaron en carburar durante los primeros minutos del encuentro, Los Ángeles tomó la ventaja desde el primer cuarto mediante goles de campo y nunca soltó el control en el marcador.La lesión que cambió el partido y el regreso de Micah Parsons

La lesión que definió el partido

En los minutos finales del segundo cuarto, cuando Jordan Love y la ofensiva de Green Bay comenzaban a despertar, una jugada en cuarta oportunidad y una yarda cambió el rumbo del encuentro. Love buscó por aire al receptor Christian Watson, quien recibió un duro impacto en la cabeza por parte del safety Kamren Kinchens.

El defensivo de los Rams fue expulsado por la acción, mientras que Watson salió del terreno de juego por propio pie pero conmocionado y no volvió a ver acción en todo el partido. Tras esa serie, los Packers apenas rescataron un gol de campo antes del descanso, los cuales terminaron siendo sus últimos puntos de la noche.

Christian Watson sale conmocionado del partido tras fuerte impacto REUTERS

Por parte de la defensiva visitante, el duelo marcó el esperado regreso a los emparrillados de Micah Parsons a casi un año de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en la Semana 15 de la temporada pasada, el 14 de diciembre de 2025. El pass rusher respondió en su vuelta con una captura sobre Matthew Stafford.

Para la parte complementaria, tanto Matthew Stafford como Jordan Love entregaron el balón con intercepciones en momentos clave. Sin embargo, la diferencia definitiva la marcó el ataque terrestre de Los Ángeles, que impuso condiciones físicas sobre la defensiva de Green Bay.

Blake Corum cargó con el peso ofensivo y terminó con 32 acarreos para 184 yardas y un touchdown, además de aportar 21 yardas por recepción para sellar el dominio angelino.

Panorama de Rams y Packers

Con este triunfo, los Rams hilan su quinta victoria consecutiva, colocan su marca en 7-4, se afianzan en el segundo puesto de la NFC Oeste y se mantienen en zona de playoffs por la vía del comodín.

Del otro lado, la derrota deja a los Green Bay Packers con marca de 6-5 en el fondo de la NFC Norte, una muestra de lo apretada que se mantiene la división al ubicarse en el último lugar pese a contar con récord ganador.