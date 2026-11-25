El entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, fijó su postura tras la tormenta mediática provocada por Aaron Rodgers en The Pat McAfee Show y el posterior corte del veterano mariscal de campo. Aunque evitó entrar en un intercambio directo de descalificaciones, el estratega dejó en claro que la ruptura comenzó días antes y respondió a una exigencia del jugador que rebasó sus atribuciones dentro del equipo.

De acuerdo con McCarthy, la decisión de relegar a Rodgers de la titularidad para el duelo ante los Denver Broncos no fue repentina, sino el desenlace de una semana de tensiones internas que escalaron hasta volverse insostenibles para la estructura del vestidor.

"Fue un proceso que se extendió durante toda esta semana. Llegamos a un punto, habíamos hablado de algunas cosas, comunicación, cosas así, y se dio un ultimátum que claramente estaba fuera de su descripción de puesto. Así que fue mi decisión sentarlo en el banquillo", explicó el entrenador.

Cuestionado sobre el contenido específico de dicha advertencia o qué exigió exactamente el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, McCarthy optó por cerrar la puerta a más detalles y mantener el conflicto dentro de la organización: "Esas son conversaciones privadas".

Pese al ruido externo y la salida de una figura de peso histórico en la liga, el entrenador respaldó la reacción de su plantilla y su cuerpo técnico tras cerrar el capítulo.

"Estoy orgulloso de nuestro liderazgo, lo diré. Más importante aún, amo la urgencia que todos tuvieron al salir de esa reunión", sentenció McCarthy, dejando el camino libre para que Mason Rudolph asuma los controles de la ofensiva de Pittsburgh en plena pelea por la postemporada.

Aaron Rodgers y Mike McCarthy discuten en el juego ante los Browns reuters

¿Qué fue lo que dijo Aaron Rodgers de Mike McCarthy?

La postura de McCarthy responde directamente a las explosivas declaraciones que Aaron Rodgers realizó horas antes en The Pat McAfee Show, donde aseguró que su ciclo en Pittsburgh había terminado ("ese barco ya zarpó") y lanzó fuertes acusaciones contra el compromiso y la atención del entrenador durante la preparación semanal.

Rodgers relató que el miércoles anterior McCarthy llegó tarde a una junta de quarterbacks, se quedó dormido y comenzó a roncar dos veces en un lapso de pocos minutos antes de salir de la sala como si nada hubiera pasado.

El veterano también acusó al estratega de haberse ausentado de reuniones ofensivas y juntas previas al partido en Filadelfia.

Según el testimonio del quarterback, McCarthy llegó a romper el grupo en el vestidor gritando "¡Uno, dos, tres, Packers!", confundiendo a los Steelers con la franquicia de Green Bay que ambos dirigieron en el pasado.

Por último, Rodgers señaló que, pese a haber hablado con el entrenador en días recientes, nunca fue avisado por él sobre su envío a la banca y que se enteró de la decisión a través de una llamada de su compañero Pat Freiermuth.