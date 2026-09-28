Rafa Márquez replica con Gilberto Mora lo que vivió con Lamine Yamal en Barcelona

En el inicio de la era de Rafa Márquez, Gilberto Mora deslumbró a todos con su golazo ante Colombia y aunque se le ha colocado un peso enorme, el DT de México usa el modelo de Lamine Yamal para el proceso del nuevo ‘10’ del Tricolor.

Previo al partido ante Perú de esta Fecha FIFA, Rafa ha insistido en mantener la calma con ‘Morita’ y dejarlo que se desarrolle, poniendo de ejemplo lo que él vio de Lamine Yamal en Barcelona.

Nosotros mismos debemos protegerlo. Tengo una gran experiencia de cómo llevaron el caso de Lamine (Yamal) en Barcelona, es tratar de mantener la calma, que se desarrolle, que se divierta y ver a ese joven que nos demuestra día con día”, afirmó.

Gilberto Mora marcó el tanto con el México salvó el empate frente a Colombia, en Baltimore. FMF

Márquez enfatizó que Gilberto apenas va iniciado su carrera en México, por ello, no hay que poner presión en él.

Es un talento, ese tipo de jugadores hay que hacer que mantengan la calma. Aún no ha ganado nada, pero ojalá nos dé muchas alegrías en el futuro”, señaló.

¿México repetirá alineación ante Perú?

La selección peruana será el segundo compromiso del Tricolor en esta Fecha FIFA, después del empate (1-1) ante Colombia y al ya contar con plantel completo, Rafa Márquez anticipó rotaciones para este encuentro.

“Intentaremos sacar un plantel competitivo, seguir demostrando lo que hicimos contra Colombia. Es difícil entre tan poco tiempo de partidos que jueguen los mismos, intentaremos ver quién está mejor, quién puede tener más minutos”, añadió.

Ayer por la noche, los jugadores restantes de Chivas (Sandoval, Camberos, Campillo y Romo) reportaron con la Selección y ante la posibilidad de verlos dentro del terreno de juego, Rafa afirmó que llegaron cansados, por lo que mañana decidirán quién va de inicio.

“Si llegan un poco cansados del viaje, pero predispuestos para estar mañana. Ya hablaremos más adelante si los consideramos, si les damos unos minutos, si estarán de titulares, eso lo veremos más adelante”, finalizó.

México se medirá ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez como DT y después de un empate, seguramente querrán salir con la victoria ante una selección peruana que viene de perder ante Estados Unidos.