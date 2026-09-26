Rafa Márquez insiste por ver a Gilberto Mora en el futbol europeo 

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, resaltó la actuación de Gilberto Mora, autor del empate frente a Colombia (1-1), en Baltimore. Sin embargo, puntualizó en cobijar al juvenil para no perderlo en su todavía desarrollo futbolístico y verlo pronto en un equipo europeo

"Sabemos todos de la calidad de Gilberto, intentar cuidarlo, que se siga desarrollando, es un joven, entre todos haremos lo posible para que nos pueda dar más actuaciones como ésta.

"Lo hablaba, creo que la base educativa que tiene es muy buena, el número es simplemente un número, con cualquier otro mostrará sus cualidades, seguirá desarrollándose y dando muchas alegrías y esperando que llegue a un equipo importante en Europa", expresó Rafa Márquez antes de marcharse del M&T Bank Stadium

gilberto Mora se estrenó como goleador de la Selección Mexicana justo en su primer partido con el dorsal '10'. SNM

En lo colectivo, Rafael Márquez también quedó contento por la exhibición de los suyos, pese a que no se consiguió la victoria sobre los cafeteros.

"En general me gustó mucho, la actitud, mantuvimos intensidad importante durante casi todo el partido, superiores casi todo el partido, en términos generales, la actitud y dinámica que se impuso, robar la pelota lo más rápido posible, el equipo estuvo bastante bien".

El seleccionador reiteró su seguridad sobre la convocatoria para la Fecha FIFA, en la que restan los enfrentamientos ante las selecciones de Perú, Estados Unidos y Chile, al tiempo que se mantiene una base del ciclo anterior.

"Darle frescura, esta convocatoria me dejó satisfecho, todos demostraron estar para jugar, disposición, en la semana fueron buenos entrenamientos, nos enfrentamos con un gran equipo, físicamente más fuerte, es lo que queremos, estas intensidades y competencia.

"Tuvimos la etiqueta que hicimos en el Mundial, no nos minimizamos ante un rival importante, es la etiqueta que queremos llevar, se mantuvo la intensidad, pelea, en funcionamiento fue bueno, primer tiempo posesión, pero cosas por mejorar todavía, satisfecho, pero no conforme".

Exigencias como en el Mundial 2026

Sobre las exigencias tras la primera partida amistosa en Estados Unidos, Rafa Márquez agregó que "pido competir, Colombia es físicamente fuerte, rápido, pudimos mantenerlos por momentos, defendiendo bien, el gol que encajamos, buen centro por la calidad de Richard Ríos, pero en funcionamiento y actitud el equipo luchó, corrió, si queremos seguir compitiendo ante los grandes, seguir así y corregir ciertas cosas defensivas, hay mucho margen de mejora. Ir por más".

Por parte de la prensa colombiana, el seleccionador fue cuestionado sobre la actitud y espíritu del equipo mexicano.

"Que crean más en sus capacidades que tienen, hay mucho por mejorar, pero ahora es intentar el mantener el nivel exhibido en el Mundial, contento porque en ese nivel competimos a nivel del rival, nunca nos sentimos inferiores, con esas sensaciones terminar todos los partidos, intentaron dar su mejor versión", reconoció Rafa.

Rafa Márquez reacciona al aviso de retiro de Alexis Vega

En la conferencia post-partido, el estratega fue cuestionado sobre la emergente postura de Alexis Vega, volante del Toluca y parte del combinado nacional durante el Mundial 2026, por analizar de forma más detallada su retiro del Tricolor.

"No tengo esa información, no sé si es verídica, así que no tengo idea... Si hace falta, hablaré, está haciendo un gran torneo con Toluca y lo importante que puede ser para el grupo, lleva un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar".