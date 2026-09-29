Rafa Márquez lanza un once titular nuevo para el México vs Perú; habrá debut en la portería 

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, lanzará esta noche a un once titular diferente respecto al amistoso contra Colombia. Ante Perú, el estratega mexicano tendrá un debut, el del portero Óscar "el Gato" García.

Para el segundo duelo de la Fecha FIFA, el Tricolor confirmó de inicio al guardameta del Club León. Con 23 años de edad verá su debut en el marco tricolor; Raúl Rangel y Alex Padilla estarán en el banco atentos de su compañero.

En la defensa tomarán la responsabilidad Víctor Guzmán y Denzell García, ambos como novedades de la primera convocatoria de Rafa Márquez como seleccionador; Mateo Chávez y Everardo López se unen a las labores defensivas.

En el mediocampo, la Selección Mexicana contará con el español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, dupla que milita en el futbol de España (Real Betis y Atlético de Madrid, respectivamente).

Orbelín Pineda saldrá al quite como capitán del combinado mexicano y detrás del tridente ofensivo que encabezarán Jéremy Márquez, el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame e Isaías Violante.

México y Perú chocan en punto de las 19:00 horas en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Los peruanos llegan de una dolorosa caída con Estados Unidos (4-1), mientras que los mexicanos empataron con Colombia (1-1).

Por su parte, Mano Menezes, seleccionador de Perú, arrancará con Pedro Gallese en al portería; Marcos López, Erick Noriega, Marco Huamán y Renzo Garcés; Oslimg Mora, Jairo Vélez, Wilder Cartagena y Adrián Ugarriza; Piero Magallanes y Yoshimar Yotún.