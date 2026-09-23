"¡Que sea un proceso largo!": 'Conejo' Pérez respalda a Rafa Márquez como DT de la Selección

El exportero Oscar 'el Conejo' Pérez exhortó a respetar el proceso de Rafael Márquez como director técnico. "Un proceso largo", dice ante la fragilidad de los federativos y los técnicos anteriores a Javier Aguirre en su último ciclo.

"Obviamente deseando lo mejor a Rafa, a su cuerpo técnico y a los chicos que son seleccionados. Uno quiere lo mejor al desearle mucho éxito, que sea un proceso largo, eso dará certeza a que pueda plasmar lo que pretende y sea un proceso interesante".

De igual manera pidió paciencia en el entorno mediático de la Selección Mexicana.

"Que empiece con el pie derecho, tiene un partido difícil, como lo dije, fue una apuesta arriesgada, no lo conozco como entrenador, sé que está preparado, tiene experiencia (Barsa B) y esperemos se le den las cosas".

'Tala' Rangel encabeza a una generación ideal

Por otro lado, 'el Conejo' Pérez destacó el protagonismo de Raúl 'Tala' Rangel y la generación de porteros de la que goza hoy el futbol mexicano.

"Raúl viene en proceso, es normal que lo llamen, los otros chicos buscarán un lugar, hay tiempo para que puedan ver a otros porteros que están teniendo buen nivel, en la portería no nos debemos preocupar, hay materia humana para estar ahí, dependerá de Rafa y de lo que quiera reflejar", añadió.

Por último, Óscar Pérez, promotor del deporte en el estado de Hidalgo, reconoció a Javier Aguirre como el mejor entrenador mexicano.

"De los mejores DTs de México, gran parte de su carrera en Europa, hoy tiene gran reto, mucha experiencia, quiero desearle lo mejor y que le vaya bien en el Valencia", concluyó.