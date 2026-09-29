México no pierde ante Perú desde 2011; así fue la última victoria Bicolor 

México y Perú se miden esta noche en Nueva Jersey, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA y de Rafael Márquez al frente del Tri. El conjunto mexicano busca su primer triunfo en el nuevo ciclo, después del empate 1-1 ante Colombia.

La Blanquirroja, dirigida por Mano Menezes, llega con la urgencia de recomponerse tras la goleada 4-1 que le propinó Estados Unidos. Ambos seleccionados usan este cruce en suelo estadounidense para ajustar piezas y medir carácter, en un duelo que históricamente suele ser cerrado y de pocos goles.

La Selección Mexicana de Rafa Márquez buscará su primera victoria en esta nueva era frente a Perú. Mexsport

Hace 15 años: la última victoria de Perú sobre México

La última vez que Perú le ganó a México fue el 8 de julio de 2011, en la fase de grupos de la Copa América de Argentina. En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, la Blanquirroja se impuso 1-0 con un gol de Paolo Guerrero al minuto 82.

México llegó a esa edición con un equipo mayoritariamente alternativo y de menor edad. La Concacaf exigía un seleccionado Sub-22 porque el Tri acababa de disputar la Copa Oro, aunque el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena reforzó la lista con algunos elementos de la mayor, como Giovanni dos Santos.

El resultado fue un plantel irregular: el Tri perdió sus tres partidos de grupo (Chile, Perú y Uruguay), no sumó puntos y quedó eliminado por primera vez desde que participa en la Copa América.

Aquel 1-0 le dio a Perú su primera victoria en el torneo y cuatro puntos en el Grupo C. La escuadra de Sergio Markarián avanzó como mejor tercero, llegó a semifinales y cerró el certamen en el tercer lugar.

México con historial favorable ante Perú

El partido más reciente entre México y Perú fue un amistoso disputado el 24 de septiembre de 2022 en California. El Tri, entonces dirigido por Gerardo Martino, ganó 1-0 con un gol de Hirving Lozano al minuto 85. Fue el debut de Juan Reynoso en la banca peruana y el último antecedente antes del choque de esta noche.