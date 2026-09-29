Una joyita retro: filtran cómo se vería la playera guinda de México

La Selección de México tendría una playera retro de lujo con motivo del Centenario de la Federación Mexicana de Futbol. Se prevé que adidas lance la indumentaria que el combinado nacional utilizó en sus inicios, como en el Mundial de Uruguay de 1930.

La cuenta de “X” Footy_Headlines filtró cómo se vería la playera guinda y luce espectacular para los 100 años de la FMF, que se cumplen el 23 de agosto de 2027.

“El canal de kits de futbol en español Gol de Sergio ha creado un mockup de cómo podría verse el kit del centenario de Adidas México 2027, basado en los diseños de aniversario de Adidas y el kit burdeos de México de 1927”, publicó.

El escudo también es retro, con las franjas de la marca en los hombros, cuello “V” en color blanco. El short y las calcetas serían en color negro.

A principio de 2026, el sitio especializado dio un adelanto de cómo se vería la playera y este martes ofreció una actualización.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que saldría la playera guinda de México.

La FMF se fundó por los siete equipos que integraban la Liga Mayor del Distrito Federal en sustitución de la Federación Central. Su primer presidente fue Humberto Garza Ramos.

El futbol en México inició de forma regulada por la FIFA en 1929 y el primer campeonato que avaló la FMF fue el de la temporada 1927-1928, en el que participaron ocho equipos.