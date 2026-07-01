Quiñones va por Messi y Mbappé; así va la tabla de goleo del Mundial 2026

Este Mundial 2026 está siendo uno de los más goleadores de la historia reciente. Los equipos han mostrado una gran vocación ofensiva desde el inicio, con partidos abiertos y constantes llegadas al área que han elevado el promedio de goles por encuentro.

Las grandes estrellas del futbol mundial han respondido a la altura del torneo, convirtiéndose en protagonistas absolutos y deleitando a los aficionados con su talento y definición.

Julián Quiñones llegó a tres goles en el Mundial. Reuters

La tabla de goleadores se ha transformado en el principal foco de atención, sobre todo porque un mexicano se posiciona dentro de esta lista.

Messi y Mbappé libran una épica batalla en la cima

Lionel Messi y Kylian Mbappé están protagonizando un duelo apasionante en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Ambos delanteros acumulan 6 tantos cada uno y lideran la clasificación de manera compartida, demostrando una vez más por qué son considerados dos de los mejores jugadores de su generación.

Messi, con su inteligencia y capacidad para aparecer en los momentos clave, ha marcado goles de todos los estilos: de tiro libre, definiciones sutiles y jugadas colectivas. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha ha sido fundamental para el rendimiento de Argentina.

Por su parte, Mbappé ha explotado su velocidad y potencia, convirtiéndo en casi todas las oportunidades que genera y llevando a Francia a ser uno de los equipos más temidos del torneo.

Julián Quiñones ya se asoma en la tabla de goleo

Jugadores como Vinicius y Ousmane Dembélé marchan muy cerca con 4 goles cada uno. Mientras que Haaland, ya acecha más de cerca con cinco tantos.

Sin embargo, la gran sorpresa de la tabla de goleadores es el mexicano Julián Quiñones. Con 3 tantos, el delantero del Tri ya se posiciona como una de las revelaciones del torneo y genera gran ilusión en México.

Su presencia entre las principales figuras del Mundial es un impulso importante para el equipo azteca. Sus goles han llegado en momentos clave, ayudando a México a sumar puntos valiosos y soñar con avanzar lejos en el campeonato.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 al momento

Lionel Messi (Argentina) - 6 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 6 goles

Erling Haaland (Noruega) - 5 goles

Vinicius Jr. (Brasil) - 4 goles

Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles

Deniz Undav (Alemania) - 4 goles

Julián Quiñones (México) - 3 goles