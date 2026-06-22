Goleo individual Mundial 2026 HOY: Messi, Mbappé y Haaland dominan

La segunda jornada del Mundial 2026 está dejando un espectáculo goleador sin precedentes. Los estadios vibran con partidos abiertos, defensas desbordadas y delanteros estelares que no perdonan.

El torneo ya acumula un promedio de goles superior a lo visto en ediciones recientes, y el cierre de esta fecha ha sido particularmente explosivo, con varios duelos que se resolvieron en batallas de alto voltaje.

Lionel Messi celebra su segundo gol con Leandro Paredes REUTERS

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland se han erigido como los grandes protagonistas del día. Cada uno de ellos firmó un doblete en sus respectivos compromisos, elevando su cuenta personal y liderando la carrera por el Botín de Oro.

Los máximos goleadores del Mundial 2026 al momento

El panorama de la tabla de goleo se ha definido con mayor claridad tras los resultados de la jornada 2.

Lionel Messi, con su doblete ante un Austria que mostró poco, alcanzó los 5 goles en el torneo y se posiciona como líder momentáneo. El capitán argentino sigue demostrando que, a sus 39 años, conserva esa magia especial para definir partidos y aparece en los momentos clave.

Kylian Mbappé, por su parte, también anotó dos tantos en el triunfo francés ante Irak y acumula 4 goles. El velocista parisino está siendo letal en transición y ya amenaza con romper récords de velocidad y definición en un mismo certamen.

Erling Haaland no se quedó atrás. El noruego firmó otro doblete y llegó a 4 goles, mostrando su poderío físico y olfato goleador dentro del área. Noruega depende en gran medida de su estrella, y el ‘Androide’ está respondiendo con creces.

Es increíble que pasen los años, pasan los jugadores, pero el astro argentino sigue demostrando esa capacidad goleadora. Aunque lo que hacen las nuevas estrellas, también es de destacar.

Top 5 Goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) - 5 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles

Erling Haaland (Noruega) - 4 goles

Deniz Undav (Alemania) - 3 goles

Jonathan David (Canadá) - 3 goles

Kai Havertz (Alemania) - 2 goles

Matheus Cunha (Brasil) - 2 goles

Vinicius (Brasil) - 2 goles

Cyle Larin (Canadá) - 2 goles