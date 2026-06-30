El histórico récord que acaba de romper Mbappé en Mundiales, ¡Superó a Ronaldo!

Kylian Mbappé volvió a demostrar su olfato goleador en el partido de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 entre Francia y Suecia.

El delantero francés abrió el marcador (45’) que desató la euforia en las filas galas, mostrando una vez más su velocidad y definición en el área.

Así fue el gol de Mbappé con el que abrió el marcador al 45'; en su festejo fue a abrazar a Didier Deschamps Reuters

Pese al gol inicial, Francia generó numerosas ocasiones a lo largo del encuentro. El capitán de los Bleus estuvo activo constantemente, creando peligro con desbordes por ambas bandas y participando en jugadas colectivas que pusieron en aprietos a la defensa sueca, aunque no logró ampliar su cuenta personal en esta ocasión.

Mbappé, máximo goleador histórico de fases eliminatorias de un Mundial

Con su doblete ante Suecia, Kylian Mbappé se consolidó como el máximo anotador en la historia de las fases de eliminación directa de los Mundiales.

El francés llegó a 10 tantos y superó las marcas de leyendas brasileñas como Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário (8), alcanzando una cifra que lo coloca en la cima absoluta de este registro.

Este logro resalta la efectividad de Mbappé en los partidos decisivos, donde ha convertido goles clave en octavos, cuartos, semis y finales. Su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión lo distingue de otros grandes goleadores que brillaron más en fase de grupos.

Francia se beneficia enormemente de su estrella, que sigue escribiendo páginas doradas en cada torneo.

Máximos goleadores históricos de fase de eliminación en Mundiales

Kylian Mbappé - 10 goles (activo)

Leônidas - 8 goles

Ronaldo - 8 goles

Nejedlý - 7 goles

Just Fontaine - 7 goles

Pelé - 7 goles

Vavá - 7 goles

Mbappé queda a dos de Messi

Kylian Mbappé alcanzó los 17 goles en su carrera en Copas del Mundo tras su actuación en esta fase del torneo. Este tanto lo acerca aún más a los récords históricos y confirma su ascenso meteórico entre los máximos anotadores de la competencia.

Con 17 dianas, el francés se sitúa a solo dos goles de Lionel Messi (19) en la tabla general de goleadores históricos de los Mundiales.

A sus 27 años, Mbappé tiene todas las condiciones para batir el récord del argentino en las próximas ediciones.