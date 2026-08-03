¿Brian Rodríguez se va del América? La mega oferta de Cruzeiro por el 'Rayito'

Después de tres jornadas y un inicio en el que mucho se criticó, el América se va a la Leagues Cup como líder del Apertura 2026 y aunque mucha es la felicidad por esto, no duermen tranquilos debido a la oferta que les hicieron por Brian Rodríguez.

Ante Santos, el ‘Rayito’ fue la figura de las Águilas, ya que cuando ingresó al campo, fue la llave para destrabar un partido complejo y logró anotar el segundo gol del equipo.

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Cruzeiro pone una mega oferta por Brian Rodríguez

Sin embargo, pese a la emoción y haber gritado ese gol con todas sus fuerzas, parece que el destino de Brian estaría lejos de Coapa.

Este día salió a la luz que el Cruzeiro se ha interesado por Rodríguez, información que fue confirmada por Excélsior, e incluso ya le mandó una oferta al América por el extremo.

El Raposa ofertó 10 millones de dólares por el ‘Rayito’. Entre el Cruzeiro y Brian ya está todo acordado, solamente esperan el ‘ok’ del América.

La directiva de las Águilas aún sigue evaluando la oferta por Rodríguez, no tanto por el monto de la transferencia, sino porque saben que se quedarían sin un jugador determinante en ofensiva.

Las negociaciones entre el Ave y el gigante brasileño se mantienen en curso y se espera que en los siguientes días los azulcremas ya respondan a dicha oferta por el uruguayo.

Brian Rodríguez no vería mal salir del América

A pesar de que este fin de semana, Brian Rodríguez jugó y anotó gol en la victoria del América, no vería mal un cambio de aires.

Desde hace varios torneos, el representante de Brian ha estado en constante comunicación con la directiva azulcrema para buscar una gran renovación o bien, salir del club.

Aunque Rodríguez se mantiene feliz en Coapa, irse al futbol de Brasil no lo ve con malos ojos y es por ello que ya tendría todo acordado con Cruzeiro y solo faltaría la decisión final del América.