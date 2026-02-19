¡Locura total! El Cruz Azul-Chivas agota los boletos en el Estadio Cuauhtémoc

La expectativa por el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas ha superado todas las proyecciones. Se confirmó que los boletos para el Cruz Azul vs. Chivas, en el icónico Estadio Cuauhtémoc, se encuentran completamente agotados en todas sus localidades. La afición ha respondido al encuentro que se roba los focos de la Jornada 7 del Clausura 2026, prometiendo un lleno espectacular y una atmósfera inigualable para este duelo que ningún seguidor de la Liga MX se querrá perder.

La confirmación se dio a conocer a través de la boletera digital oficial. Al momento de ingresar al apartado del partido, arroja el contundente mensaje: "Boletos Agotados. No hay boletos disponibles en este momento". Este sold out subraya la magnitud de un encuentro que siempre genera gran expectativa e interés a nivel nacional.

El Estadio Cuauhtémoc, listo para un lleno histórico

El Estadio Cuauhtémoc, uno de los aforos más grandes del país y dos veces sede mundialista, en 1970 y 1986, se vestirá de gala para recibir a La Máquina y al Rebaño Sagrado. Con una capacidad oficial para 47,704 espectadores, se espera que el inmueble alcance su capacidad máxima, convirtiéndose en una caldera para los 90 minutos.

Precios accesibles impulsaron la venta

La rápida venta de boletos para el Cruz Azul vs. Chivas se vio favorecida por una estructura de precios pensada para la afición celeste que, eventualmente, se debe trasladar a Puebla. Pero también por el innegable poder de convocatoria que tienen ambas instituciones.

Los costos oscilaron desde los 400 pesos en las zonas más altas, permitiendo una entrada accesible a una gran parte del público, hasta un máximo de 750 pesos en las zonas de plateas. Estas cifras fueron consideradas asequibles por los seguidores de ambos equipos, lo que disparó la demanda y provocó que las entradas se esfumaran en tiempo récord.

Con el cartel de boletos agotados, es deseable que el duelo entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc sea una fiesta en la cancha, pero también en las gradas, demostrando una vez más la pasión incondicional de los aficionados mexicanos.