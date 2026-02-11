¿Obed Vargas va de titular ante Barcelona? Diego Simeone aclara dudas

La expectativa crece en torno al duelo de semifinales de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Estadio Metropolitano para el duelo de ida. Sin embargo, para la afición mexicana, la atención se centra en una interrogante específica: ¿Veremos a Obed Vargas en el once inicial tras la baja de figuras clave en el mediocampo colchonero? Diego Simeone tomó los micrófonos y aclaró el panorama.

El estratega argentino compareció ante los medios previo al choque programado para mañana a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Con la honestidad que lo caracteriza, el ‘Cholo’ abordó la situación de su plantilla, golpeada por las lesiones, y el estatus real de los refuerzos recientes, incluido el joven talento con raíces mexicanas.

LA ADAPTACIÓN DE OBED VARGAS Y LAS BAJAS DEL ATLETI

La lesión de Pablo Barrios generó un hueco sensible en el esquema rojiblanco. Al preguntarle si Obed Vargas podría ser la solución inmediata para cubrir esa vacante ante un rival tan exigente como el Barça, Simeone optó por la prudencia. El técnico dejó claro que, aunque el jugador ya tuvo minutos en su debut contra el Betis, el proceso apenas comienza.

"No hay sustituto para Pablo. La lesión de Johnny nos hace daño", explicó el entrenador. Sobre la situación específica del mexicoamericano, apuntó: "Rodrigo Espinoza y Obed Vargas se están insertando en el grupo. Están en fase de adaptación".

Obed Vargas recibiendo instrucciones de Diego Simeone Foto de X: @Atleti

Con estas palabras, Simeone sugiere que lanzar a Vargas de inicio podría ser precipitado, ya que su prioridad es encontrar el equilibrio colectivo más que buscar reemplazos hombre por hombre. "Intentaremos poner en campo los que pueden hacerlo de la mejor manera. No estoy pensando en ellos (el rival), sino en la baja de Barrios", sentenció. El mensaje es claro: la integración es progresiva y el cuerpo técnico busca cuidar los tiempos del futbolista.

El análisis del técnico también tocó lo sucedido recientemente ante el Betis, donde Obed Vargas vio actividad. Simeone reconoció que el inicio de ese encuentro costó trabajo: "El partido del Betis rozó la perfección, pero los primeros 15 minutos no fueron buenos". Para el ‘Cholo’, la misión de los entrenadores radica en mejorar a los futbolistas y darles las herramientas necesarias, un proceso que Vargas vive actualmente en la capital española.

EL RETO TÁCTICO ANTE EL BARCELONA DE HANSI FLICK

El duelo de mañana no es solo una prueba para los jugadores, sino un ajedrez táctico entre banquillos. Simeone no escatimó elogios para Hansi Flick, el técnico culé que logró transformar la dinámica de su equipo en poco tiempo. El argentino destacó la valentía de su oponente para implementar un sistema de alto riesgo.

Le doy valor a Flick por mantener esa presión asfixiante, su línea defensiva adelantada, a convencer a sus jugadores de jugar un modo concreto", analizó Simeone. Enfrentar a un Barcelona que muerde la salida y achica espacios requerirá de un Atlético de Madrid preciso y con mucha personalidad, algo que el ‘Cholo’ busca transmitir desde lo emocional.

Obed Vargas en una sesión de entrenamiento. Foto de X: @Atleti

Fiel a su filosofía, Simeone se mostró combativo de cara a esta tercera semifinal consecutiva que disputa el club recientemente. "Yo fe tengo siempre, no sólo mañana", aseguró. Para él, la clave radica en aferrarse al equipo que tiene disponible para buscar el boleto a la gran final. Aunque la titularidad de Obed Vargas luce complicada por el momento de adaptación, la convocatoria y la posibilidad de sumar minutos en un escenario de esta magnitud confirman que el cuerpo técnico lo tiene en el radar para el futuro inmediato del futbol español.

El partido de ida promete ser una batalla intensa donde cada decisión técnica pesará, y aunque la afición azteca desea ver a su compatriota de arranque, la paciencia de Simeone parece ser la estrategia elegida para consolidar el talento del joven mediocampista.