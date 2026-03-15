Conmebol y AFA responden a UEFA: Revelan por qué se canceló la Finalissima

El mundo del fútbol se quedará con las ganas de ver el choque entre las selecciones de España, campeones de la Eurocopa, y Argentina, correspondiente a la Copa América, esto luego de que la UEFA informó de la cancelación de la Finalissima 2026, originalmente pactada para el 27 de marzo, citando la inestabilidad política en Qatar como el detonante principal que impidió el uso de la sede original.

Sin embargo, cuando el organismo europeo lanzó su comunicado este domingo dejó en claro que Argentina había rechazado las tres opciones para poder realizar el evento incluyendo la sede en la casa del Real Madrid, partidos ida y vuelta así como buscar otro territorio neutral en Europa.

Ante esto, la Conmebol alzó la voz este domingo para aclarar que la voluntad de juego siempre estuvo presente, pero que las condiciones de neutralidad y calendario propuestas por el organismo europeo fueron los verdaderos obstáculos y no solo las decisiones de Argentina, como ha señalado la UEFA.

El comunicado de Conmebol y AFA por la suspensión de la Finalissima

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Qatar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Qatar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.