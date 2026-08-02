México gana plata en básquetbol femenil tras caer ante Puerto Rico en Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de México de básquetbol femenil consiguió la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de caer ante Puerto Rico en el partido por el oro.

El conjunto puertorriqueño tomó ventaja desde la primera mitad y México intentó reaccionar durante los últimos dos periodos. Sin embargo, las faltas y desconcentraciones en el cierre impidieron que la quinteta mexicana completara la remontada.

Puerto Rico terminó imponiéndose por marcador de 57-44 para quedarse con la medalla de oro, mientras que México cerró su participación en el torneo centrocaribeño con la plata.

México se acercó a Puerto Rico en la segunda mitad. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Puerto Rico domina la primera mitad ante México

Puerto Rico comenzó el partido con ventaja desde el primer cuarto y consiguió una diferencia que terminó siendo determinante para definir la medalla de oro.

Durante los primeros 10 minutos, la selección puertorriqueña se impuso 22-16. México se mantuvo a seis puntos y todavía tenía posibilidades de responder durante el resto del encuentro.

Sin embargo, la diferencia aumentó considerablemente durante el segundo periodo. Puerto Rico volvió a superar a la quinteta mexicana y se llevó el parcial por 14-4.

Con los resultados de los primeros dos periodos, Puerto Rico llegó a la mitad del encuentro con una ventaja que obligaba al equipo mexicano a reaccionar durante los últimos dos cuartos.

México intenta la remontada en la segunda mitad

Después de los primeros dos periodos, México consiguió frenar el ritmo de Puerto Rico y comenzó a competir de manera más cerrada durante la segunda mitad.

El tercer cuarto terminó empatado 8-8, por lo que la diferencia conseguida por las puertorriqueñas durante la primera mitad se mantuvo antes de entrar a los últimos 10 minutos del partido.

Para el cuarto periodo, la Selección Mexicana consiguió acercarse y redujo la distancia a menos de 10 puntos. La reacción mantuvo abierta la posibilidad de una remontada durante el cierre del encuentro.

Sin embargo, México no logró completar el regreso. Los últimos minutos estuvieron marcados por múltiples faltas y desconcentraciones de la quinteta mexicana que impidieron reducir definitivamente la diferencia.

Puerto Rico aprovechó el cierre para mantener la ventaja y terminó ganando el partido por marcador de 57-44.

Con este resultado, la selección puertorriqueña se proclamó campeona del básquetbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras que México terminó con la medalla de plata.

México se queda con la plata tras perder ante Puerto Rico. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

República Dominicana completa el podio del básquetbol femenil

En el partido por la medalla de bronce, República Dominicana enfrentó a Panamá para definir el último lugar disponible en el podio.

El conjunto dominicano se impuso por marcador de 66-53 y terminó en el tercer puesto del torneo.

De esta forma, Puerto Rico cerró la competencia con la medalla de oro, México obtuvo la plata y República Dominicana completó el podio con el bronce.