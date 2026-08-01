América y el contundente mensaje de Israel Reyes ante interés de la Roma

En medio de las especulaciones sobre un posible traspaso a la Roma, el Club América difundió en sus redes sociales un mensaje de Israel Reyes, quien resaltó el crecimiento que ha tenido desde su llegada al conjunto azulcrema y cómo esa etapa lo llevó a consolidarse en la Selección Mexicana.

El defensa, quien ya se encuentra en condiciones de volver a la actividad, aseguró que la exigencia de jugar con el América ha sido determinante para competir al más alto nivel y disputar el más reciente Mundial con el Tricolor.

Israel Reyes destaca el crecimiento que ha tenido en América

Reyes explicó que disputar Liguillas, Finales y partidos de alta presión con el América ha sido fundamental para consolidar su carrera.

Lo que he vivido con América es lo que me ha puesto ahí. Jugar Liguillas, jugar Finales y disputar partidos en estadios llenos me ha preparado para momentos de mucha tensión y mucha presión", expresó el lateral.

El seleccionado mexicano también señaló que la exigencia permanente que existe en el club lo ha impulsado a buscar una mejor versión de sí mismo.

El guiño a Europa: Quiere seguir construyendo su futuro

Sin referirse de manera directa a los rumores que lo colocan en la órbita de la Roma, Reyes dejó claro que mantiene la ambición de seguir evolucionando como futbolista.

A mí me genera mucha alegría, mucha expectativa de aquí a lo que quiero seguir construyendo en mi vida futbolística", comentó.

Las declaraciones llegan mientras continúan las versiones que vinculan al defensor mexicano con el futbol italiano, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible negociación.

Israel Reyes recuerda el Mundial con la Selección Mexicana

El zaguero también habló sobre la participación de México en la pasada Copa del Mundo y consideró que el equipo logró reconectar con la afición.

Creo que se sembró una semilla de la Selección Nacional con la gente, una semilla diferente hacia lo que puede ser el futuro", afirmó.

Por ahora, Israel Reyes permanece concentrado con el América, mientras su nombre continúa apareciendo entre los posibles candidatos para dar el salto al futbol europeo.