El banquillo maldito de Cruz Azul: De Juan Reynoso al despido de Nicolás Larcamón

El sorpresivo cese de Nicolás Larcamón a un paso de la Liguilla del Clausura 2026 confirmó una verdad incómoda en el futbol mexicano: el banquillo de Cruz Azul tritura proyectos deportivos sin piedad. La paciencia de la directiva brilla por su ausencia, y encontrar a un líder capaz de emular la gloria absoluta que Juan Reynoso le dio a la institución en 2021 parece una auténtica misión imposible. Desde que el estratega peruano rompió aquella dolorosa sequía de 23 años sin título de Liga MX, un desfile interminable de directores técnicos tropezó con la presión mediática y deportiva de comandar a La Máquina.

Juan Reynoso dando indicaciones en Cruz Azul. Mexsport

EL INFIERNO DE DIRIGIR A LA MÁQUINA CEMENTERA

La turbulencia de esta nueva era arrancó formalmente en mayo de 2022 con el uruguayo Diego Aguirre. Su gestión duró unos efímeros 83 días y culminó de forma catastrófica tras recibir una humillante y dolorosa goleada de 7-0 ante el América. Aunque dejó en las vitrinas la Supercopa de la Liga MX, su salida marcó el inicio de la inestabilidad en La Noria.

Ricardo 'Tuca' Ferretti dirigiendo a Cruz Azul. Mexsport

Posteriormente, el mando recayó en Raúl ‘Potro’ Gutiérrez. El campeón del mundo Sub-17 asumió el reto con valentía, pero el idilio terminó apenas 68 días después, en febrero de 2023, ahogado por una severa crisis de resultados. Ni siquiera el peso de una figura histórica del balompié azteca como Ricardo ‘Tuca’ Ferretti logró calmar las aguas. El experimentado timonel llegó con bombo y platillo, pero los altos mandos lo cortaron a los seis meses, convirtiéndolo en el primer cesado de la nueva administración antes de finalizar un certamen de liga. En medio de todo este caos organizativo, Joaquín Moreno funcionó como el eterno bombero institucional, asumiendo interinatos sin pena ni gloria y sin sumar trofeos a la causa cementera.

DE LA ESTABILIDAD DE ANSELMI AL ESPEJISMO INTERNACIONAL

A finales del 2023, la llegada de Martín Anselmi representó un respiro profundo para la afición. El estratega argentino construyó el proyecto más sólido de los últimos años y guio a sus jugadores hasta la gran final del Clausura 2024. Su propuesta ofensiva y dinámica revivió la ilusión, pero su abrupta salida hacia el Porto europeo en 2025 dejó un vacío estructural inmenso en la planeación deportiva.

Martín Anselmi dirigiendo a Cruz Azul. Mexsport

Fue entonces cuando Vicente Sánchez tomó las riendas y logró lo impensable bajo un clima de total incertidumbre: conquistar la codiciada Concacaf Champions Cup a mediados de 2025. El uruguayo se consagró como el único entrenador de Cruz Azul en levantar un campeonato oficial de máximo prestigio después de la era de Reynoso. Sin embargo, su éxito a nivel continental importó poco y nada cuando las diferencias irreconciliables con la dirección deportiva forzaron su adiós prematuro de la institución.

La historia reciente nos llevó al colapso del proceso de Nicolás Larcamón. Contratado en el verano de 2025 para devolver la grandeza al equipo en el torneo local, su aventura terminó en un callejón sin salida este 22 de abril de 2026. Sin coronas que presumir y con una relación desgastada, el argentino hizo sus maletas. Ahora, el club encara la recta final de la temporada sumido nuevamente en dudas, buscando a otro salvador que soporte el calor de uno de los asientos más inestables de todo el futbol.