Canadá quiere al árbitro Omar Artan en el Mundial 2026 tras veto de Estados Unidos

La historia de Omar Artan estaba destinada a convertirse en una de las más inspiradoras del Mundial 2026. El árbitro somalí había superado años de obstáculos para alcanzar la máxima cita del futbol y estaba a punto de convertirse en el primer representante de su país en arbitrar una Copa del Mundo.

El sueño terminó antes de comenzar.

Artan fue retenido por autoridades migratorias a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami y posteriormente declarado inadmisible por las autoridades estadounidenses debido a preocupaciones relacionadas con los procesos de verificación de seguridad. La decisión provocó su exclusión definitiva del torneo.

La FIFA confirmó que el silbante no podrá participar en la Copa del Mundo.

La FIFA confirma que el árbitro Omar Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos”, señaló el organismo en un comunicado.

La FIFA agregó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y que las autoridades estadounidenses informaron que la situación del árbitro no será modificada por el momento.

Canadá sale en su defensa

La polémica trascendió rápidamente las fronteras deportivas y llegó hasta Canadá, uno de los tres países organizadores del torneo.

David Eby, primer ministro de la provincia de Columbia Británica, manifestó públicamente su respaldo al árbitro y propuso que pudiera dirigir alguno de los encuentros programados en Vancouver.

Recibiríamos y celebraríamos a Omar Artan por todo lo que ha superado”, escribió Eby en sus redes sociales.

Vancouver albergará siete partidos del Mundial 2026, mientras que Toronto será sede de otros seis encuentros.

El mandatario incluso lanzó una propuesta directa.

“Que arbitre en Vancouver”.

La decepción de un sueño frustrado

Tras conocerse la decisión, Artan no ocultó su frustración.

Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, declaró.

El silbante era considerado uno de los mejores árbitros africanos de la actualidad y su designación representaba un momento histórico para Somalia, un país que nunca había tenido representación arbitral en una Copa del Mundo.

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia informó que su embajada en Estados Unidos intentaba encontrar una salida diplomática que permitiera revertir la situación.