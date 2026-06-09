Mundial 2026: "Claro que podemos ganarlo", lanza el técnico de Inglaterra

Entre la tradición y la disrupción, la Selección de Inglaterra se encuentra en el epicentro de la atención global. Sin embargo, el enfoque pragmático y rebelde de su estratega Thomas Tuchel ha dejado claro que, aunque el peso de la historia y las casas de apuestas los posicionan como contendientes, el equipo debe mantener una mentalidad tranquila para superar la sequía de títulos que arrastra el equipo de la isla desde 1966.

Lejos de dejarse llevar por la "maquinaria de los tabloides" que a menudo inunda el entorno inglés con expectativas desmedidas, Tuchel ha optado por una postura mesurada. El estratega alemán comparó la situación de Inglaterra con la de un tenista que compite en Wimbledon sin haber ganado nunca el trofeo: "No somos los principales favoritos, no podemos serlo porque no lo hemos ganado en muchísimos años. Hay ganadores contrastados, pero claro que podemos ganarlo".

Esta filosofía subraya una ruptura con la "pesadez de la camiseta" que, según diversos análisis de The Guardian y The Mirror, marcó ciclos anteriores. Tuchel busca quitarle el "equipaje cultural" a sus jugadores para que se enfoquen exclusivamente en la práctica futbolística y en la ejecución táctica.

El sello Tuchel

El técnico no ocultasu intención de aprovechar la actual "era física" del futbol. Su plan para el Mundial 2026 se asienta en tres pilares que han sido destacados por los medios británicos. En primera instancia, está el dominio de las jugadas a balón parado: Tuchel ha insistido en que las acciones de estrategia son una ventaja competitiva vital, especialmente en las etapas de eliminación directa. En seguida, la rotación inteligente: ante las condiciones de calor, humedad y los largos desplazamientos en Estados Unidos, México y Canadá, el estratega confirmó que la rotación de la plantilla será una herramienta constante para mantener la frescura y la intensidad.

En mi opinión, estoy convencido de que una vez que llegas a los cuartos de final, puedes llegar hasta el final. Asegúrate de repasar tu grupo y no te distraigas pensando demasiado, una ​vez que llegues a cuartos de final podrás llegar hasta el final, y entonces tendrás la confianza necesaria, pero hay que trabajar mucho", señaló.

El equipo de Los Tres Leones debutará contra Croacia en el Mundial 2026. AFP

Inglaterra iniciará su camino en el Mundial 2026 el 17 de junio en Dallas, enfrentando a Croacia en una reedición de la semifinal de 2018. Completan el Grupo L las selecciones de Ghana y Panamá.