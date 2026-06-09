Mundial 2026: Messi ilusiona y Argentina golea a Islandia

La Selección Argentina cerró su preparación mundialista con una contundente victoria por marcador de 3-0 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. En un duelo que sirvió como termómetro final para el equipo de Lionel Scaloni, el gran protagonista de la noche fue Lionel Messi, quien regresó a las canchas tras superar su lesión muscular y selló una actuación que devuelve la tranquilidad a todo el país sudamericano.

La noche se encendió definitivamente a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Lionel Messi saltó al campo en lugar de Simeone. El estadio estalló en una ovación cerrada para recibir al capitán campeón del mundo. Dos minutos después, Messi demostró que su jerarquía sigue intacta: tras una jugada colectiva que él mismo gestó, habilitó a Lautaro Martínez, que fue derribado en el área.

Lautaro Martínez provocó el penal a favor de la Albiceleste. Reuters

Messi se hizo cargo del penal, cruzando su remate para establecer el 2-0 parcial. Pero el partido tuvo un solo dueño desde el inicio. Con la intención de probar variantes y cuidar a los titulares habituales, Scaloni planteó un equipo que dominó las acciones con solvencia.

La resistencia islandesa duró poco. A los 8 minutos, tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco aprovechó un rechazo y, con un zurdazo seco y esquinado, puso el 1-0.

El estratega argentino aprovechó la segunda mitad para dar minutos de rodaje a piezas como Enzo Fernández , Alexis Mac Allister , Rodrigo De Paul y Cuti Romero . Aunque la intensidad bajó por momentos, la superioridad albiceleste fue incuestionable, estrellando dos remates en los postes antes de sentenciar el marcador.

El combinado de Argentina está listo para defender el título mundial. Reuters

A los 86 minutos, una maniobra de alta calidad técnica terminó en el tercer tanto. Tras una pared exquisita entre Rodrigo De Paul y Messi , el mediocampista lanzó un centro "sin mirar" que encontró a Thiago Almada , que sólo tuvo que empujarla para decretar el 3-0 definitivo.

El próximo desafío será el martes 16 de junio. Argentina iniciará formalmente su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Argelia, pero despide su gira amistosa invicta y con la certeza de que su máxima figura está lista para el desafío más importante del año.