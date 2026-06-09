Mundial 2026 y tormentas eléctricas: ¿cuánto podría retrasarse el partido inaugural en Ciudad de México?

La lluvia no es el principal riesgo para la inauguración del Mundial 2026. El verdadero problema está en los rayos.

A un año del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, los pronósticos meteorológicos apuntan a una alta probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica durante la tarde del 11 de junio. Aunque las previsiones actuales ubican las tormentas después del arranque programado a las 13:00 horas, la experiencia reciente demuestra que una variación de apenas unas horas podría alterar completamente la agenda del torneo.

La pregunta es inevitable. Si una tormenta eléctrica aparece sobre el estadio, ¿cuánto tiempo puede retrasarse el inicio del encuentro?

No existe un límite establecido por la FIFA. Un retraso que podría durar horas

La organización aplicará protocolos de seguridad similares a los utilizados en Estados Unidos, donde la actividad eléctrica en las inmediaciones de un estadio obliga a detener cualquier actividad al aire libre.

Cada vez que se detecta un rayo o un trueno dentro del radio de seguridad establecido, comienza una cuenta regresiva de 30 minutos. Si durante ese periodo ocurre una nueva descarga eléctrica, el reloj vuelve a empezar desde cero.

En consecuencia, un partido puede permanecer detenido durante varias horas si las tormentas continúan desarrollándose alrededor del inmueble.

Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el Mundial de Clubes 2025 en Charlotte. El encuentro entre Chelsea y Benfica sufrió una larga interrupción meteorológica y terminó extendiéndose hasta completar cuatro horas y 38 minutos entre el silbatazo inicial y el final del partido.

Aquel caso se convirtió en el ejemplo más extremo de cómo una tormenta puede alterar por completo el calendario de una competencia organizada por la FIFA.

¿Puede retrasarse la inauguración del Mundial?

Sí.

Si los radares meteorológicos detectan actividad eléctrica cerca del estadio antes del inicio, la FIFA puede posponer el arranque del partido y ordenar que los aficionados permanezcan bajo resguardo hasta que las condiciones sean seguras.

Las medidas contemplan retrasar el inicio, suspender temporalmente el encuentro e incluso evacuar determinadas zonas del inmueble en caso de riesgo.

La situación adquiere relevancia porque junio forma parte de la temporada de lluvias en el Valle de México. Los reportes meteorológicos anticipan una probabilidad cercana al 90 por ciento de precipitaciones para el Día inaugural, además de posibles descargas eléctricas durante la tarde.

El pronóstico da una ventana de tranquilidad

Las previsiones actuales ofrecen un escenario relativamente favorable para la ceremonia de apertura y el partido de México.

El espectáculo inaugural está previsto para las 11:30 horas y el encuentro para las 13:00. Los modelos meteorológicos señalan cielo nublado durante ese periodo, mientras que las lluvias más importantes comenzarían alrededor de las 15:00 horas y la mayor actividad eléctrica se concentraría hacia las 18:00.

Sin embargo, los especialistas advierten que los sistemas de tormenta pueden acelerar su desarrollo durante la temporada de verano, especialmente en la capital mexicana.

La gran incógnita del Mundial 2026

La FIFA construyó parte de su estrategia climática alrededor de estadios con techo en ciudades como Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver. El Estadio Ciudad de México no forma parte de ese grupo.

Por ello, si una tormenta eléctrica alcanza la zona durante la inauguración, el partido podría retrasarse mucho más allá del horario previsto.

El antecedente de Charlotte dejó una conclusión clara. Mientras existan rayos cerca del estadio, el reloj no corre. Y en el Mundial 2026, eso significa que el encuentro inaugural podría aplazarse durante horas sin que exista una duración máxima establecida por el reglamento.