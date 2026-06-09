L’Équipe caricaturiza a Infantino como títere de Trump en polémica portada a horas del inicio del Mundial

A menos de 24 horas del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el periódico deportivo más influyente de Europa lanzó una portada que ya genera debate dentro y fuera del futbol.

Con el titular “Welcome to the USA”, la edición de este miércoles de L’Équipe coloca en primer plano a Donald Trump sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo, mientras a su lado aparece una caricatura de Gianni Infantino caracterizado como un títere de la FIFA.

La imagen está acompañada por otros elementos cargados de simbolismo. A la izquierda aparece el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan mostrando una tarjeta amarilla y, a la derecha, un agente de inmigración con el rostro cubierto por una bandera de Estados Unidos.

La portada resume el argumento central de la editorial publicada por el diario francés, que acusa a la FIFA de guardar silencio frente a las políticas migratorias implementadas por la administración Trump en vísperas del torneo.

La editorial del periódico francés L' Equipe

El caso del árbitro somalí que detonó la polémica

La referencia más contundente de la portada apunta al caso de Omar Abdulkadir Artan.

Considerado uno de los árbitros africanos más destacados de la actualidad, Artan había sido designado por FIFA para participar en el Mundial, lo que lo convertiría en el primer árbitro somalí en una Copa del Mundo.

Sin embargo, según relata el diario francés, fue retenido durante 11 horas a su llegada a Miami y posteriormente se le negó la entrada a Estados Unidos debido a las nuevas restricciones migratorias aplicadas a ciudadanos de Somalia.

La situación provocó indignación dentro del entorno arbitral y terminó convirtiéndose en un símbolo de las tensiones que rodean la organización del torneo.

La editorial que apunta directamente a Infantino

Más allá de la imagen, el verdadero golpe llega en el texto editorial.

L’Équipe sostiene que los grandes eventos deportivos suelen ofrecer una especie de tregua frente a los conflictos políticos y sociales. Cita los Juegos Olímpicos de París 2024 como ejemplo de ese breve respiro colectivo.

Pero considera que el Mundial 2026 representa exactamente lo contrario.

El periódico acusa a Gianni Infantino de mantener una relación de cercanía con Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y critica que la FIFA haya evitado confrontar las medidas migratorias estadounidenses pese a su impacto directo en participantes y aficionados.

La publicación menciona dificultades para integrantes de algunas selecciones, problemas en la expedición de visas y restricciones que, según su interpretación, afectan la igualdad de condiciones dentro del torneo.

Una acusación inédita contra el país anfitrión

El texto alcanza uno de sus puntos más duros al señalar que Estados Unidos estaría ignorando principios fundamentales establecidos por la propia FIFA.

L’Équipe sostiene que impedir la entrada de árbitros, limitar la movilidad de integrantes de selecciones y restringir la presencia de aficionados de ciertos países contradice el discurso de universalidad que la FIFA ha promovido para el Mundial de 48 equipos.

La pregunta que cierra la editorial resume el tono de la crítica. Después de describir los distintos episodios vinculados a las políticas migratorias, el diario cuestiona si existe "algo podrido" en la organización estadunidense del torneo.

Una portada destinada a marcar el inicio del Mundial

Las críticas a la FIFA durante las Copas del Mundo no son nuevas. Ocurrió con Rusia 2018 y volvió a suceder con Qatar 2022.

Sin embargo, pocas veces un medio deportivo de la influencia de L’Équipe había dedicado su portada principal del día previo al arranque del torneo a cuestionar simultáneamente al país anfitrión y al presidente de la FIFA.

Mientras millones de aficionados esperan el comienzo del Mundial 2026, la imagen publicada en Francia ya se convirtió en uno de los primeros grandes símbolos políticos de la competición. La pelota aún no rueda y el torneo ya enfrenta su primera gran controversia internacional.