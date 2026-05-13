¿Quién dio el permiso? Mikel Arriola niega autorizaciones a Alexis Vega y Jesús Gallardo

El futbol mexicano se volvió un verdadero caos en la que todos se buscan lavar las manos y Mikel Arriola no es ajeno a ello.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, negó ser quien haya dado el permiso para que los jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, entrenaran un día previo al juego de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup frente al LAFC de la Major League Soccer.

Mikel Arriola, directivo de la Federación Mexicana de Futbol. Mexsport

POSTURA OFICIAL ANTE LA POLÉMICA DE LOS DIABLOS ROJOS

Después del tremendo papelón hace unos días con jugadores de Toluca y Chivas, Arriola rompió el silencio y explicó que nunca hubo acuerdos ni autorizaciones por parte de ellos.

“No es cuestión de abrir ventanas, se tiene que aplicar lo aprobado. Lo aprobado fue un acuerdo en mayo del año pasado (estudiar la posibilidad) sin dejar de escuchar a las partes, a las solicitudes, que son muy valiosas, pero tiene que imperar el orden general”, señaló Arriola.

Jesús Gallardo y Alexis Vegacon Toluca. Mexsport

“Se platicó por supuesto, pero no hubo acuerdos ni autorizaciones. Hubo procesos donde esas cosas se platicaron y al final el acuerdo imperó”, añadió.

SILENCIO ANTE LAS REVELACIONES SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN

Acerca de las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez, excomisionado de la Federación Mexicana de Futbol, donde aseguró en una entrevista que algunos dueños de clubes de la Liga MX "boicotearon" su proyecto para obtener un fondo de inversión que inyectaría al futbol mexicano 14 mil millones de dólares, prefirió no hablar.