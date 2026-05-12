Pumas y Pachuca por un boleto a la Final y el pase a la Concacaf Champions Cup

La liguilla del futbol mexicano siempre regala drama, pero lo que está por vivirse en la llave entre Pumas y Pachuca supera cualquier expectativa. Esta Semifinal del Clausura 2026 no solo representa la oportunidad de pelear por el título de liga, sino que es la última llamada para abordar el avión rumbo a la Concacaf Champions Cup 2027.

Víctor Guzmán enviando un centro Mexsport

Mientras que en la otra llave equipos como Cruz Azul o Chivas ya duermen tranquilos con su lugar asegurado en el torneo internacional, los de la UNAM y los Tuzos saben que quien pierda esta serie se quedará sin vitrina continental el próximo año. Es un "ganar o morir" administrativo y deportivo que le pone un picante especial a cada minuto de juego.

EL LABERINTO DE LA CONCACAF Y LOS BOLETOS REPARTIDOS

Para entender por qué este duelo es una auténtica final adelantada, hay que mirar las reglas de la Concacaf. La confederación otorga seis boletos a la Liga MX. Cuatro plazas son para los finalistas de los dos torneos del año (Apertura 2025 y Clausura 2026), mientras que los otros dos lugares se otorgan a los "estudiantes más aplicados": los mejores de la Tabla General de la temporada completa.

Bandera de la Concacaf Champions Cup 2026. Mexsport

En el Apertura 2025, Toluca y Tigres amarraron su pase al disputar la final. Por otro lado, la constancia premió a la Máquina de Cruz Azul, que con 68 puntos lideró la tabla anual y selló su boleto. Como los Diablos Rojos también quedaron arriba en puntos pero ya tenían su pase, el beneficio brincó a las Chivas. Incluso el América, pese a fracasar en los Cuartos de Final de este torneo ante los universitarios, celebró desde su casa, pues sus 59 puntos le alcanzaron para ser el siguiente equipo elegible en la lista de méritos.

UN ÚLTIMO ASIENTO DISPONIBLE EN EL TORNEO CONTINENTAL

La situación llegó a un punto crítico porque Chivas y Cruz Azul, protagonistas de la otra Semifinal, ya tienen sus maletas listas para la Concachampions. Esto dejó una sola vacante disponible en el sistema de clasificación por mérito deportivo de finalistas. Por lo tanto, el reglamento es claro: el equipo que logre clasificar a la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca se adueñará de ese último cupo.

Once titular de Cruz Azul ante Necaxa. Mexsport

La Tabla General de la temporada muestra una brecha corta. Los del Pedregal sumaron 57 puntos, mientras que los hidalguenses acumularon 53 unidades. Si los universitarios logran avanzar, confirmarán su buen año futbolístico regresando a los planos internacionales. Si los Tuzos dan la sorpresa, volverán a demostrar por qué son un equipo diseñado para jugar y ganar torneos de la zona.

El ambiente en las gradas será de máxima tensión. El futbol da revanchas, pero oportunidades como esta, donde un solo partido define el calendario de todo un año fiscal y deportivo, aparecen pocas veces. No solo está en juego el orgullo y el pase a la final de liga; está en juego el prestigio de representar a México ante los clubes de la MLS y el resto de la región.